„Attraktivstes Auswärtsspiel“ – TuS will in Kirchanschöring punkten

Viel Mühe hatten im Hinspiel die Geretsrieder Verteidiger Sebastian Rosina (li.) und Lukas Kellner (re.) mit Kirchanschörings Torjäger Jonas Kronbichler, der drei Treffer zum 4:2-Sieg beisteuerte. – Foto: Rudi Stallein

Die Gastgeber, die auf einen Top-Torjäger und eine Top-Zuschauerquote verweisen können, stehen unter Druck im Aufstiegsrennen. Die Geretsrieder dagegen können das Match in Kirchanschöring entspannt angehen.

Vier Spieltage vor Ende der Saison ist der TuS Geretsried im Hinblick auf den Klassenerhalt fast durch. Um ganz sicher zu gehen, dass der Aufsteiger im Sommer in seine zweite Bayernliga-Saison starten kann, wäre ein weiterer Sieg nicht verkehrt. Aber die Ausgangslage vor der Partie beim SV Kirchanschöring an diesem Samstag (15 Uhr) ist recht entspannt. „Wir werden natürlich alles geben, um in Kirchanschöring zu gewinnen, aber der Druck liegt nicht bei uns“, geht Daniel Dittmann die Aufgabe gelassen an. Unter Zugzwang sieht der Coach des TuS Geretsried eher die Gastgeber.

Das Team von Trainer Thomas Leberfinger, der den Verein im Sommer verlassen wird, braucht jeden Punkt im Aufstiegsrennen. Durch die 0:5-Niederlage bei Tabellenführer TSV 1860 München U21 und ein 0:1 im Nachholspiel beim FC Gundelfingen ist man auf Rang fünf zurückgefallen. „Der Druck gehört sicher Kirchanschöring“, betont Dittmann. „Wir können solche Spiele genießen.“ Noch dazu vor großer Kulisse, führen die Gastgeber doch die Zuschauertabelle der Bayernliga Süd mit durchschnittlich knapp 600 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Heimspiel in der laufenden Saison an. Und die Fans sollen möglichst mit einem weiteren Heimsieg beglückt werden: In den bisherigen 14 Spielen in der EM-Group-Arena verlor der SVK nur eine Partie.

„Das ist eine Mannschaft mit sehr hoher Intensität und einem Top-Torjäger, damit müssen wir uns befassen“, gibt der TuS-Trainer einen Einblick in seine Erwartungshaltung. Jonas Kronbichler, mit 22 Treffern derzeit Zweiter der Bayernliga-Torschützenliste, genießt viel Respekt auch durch seine drei Tore im Hinspiel, von denen zwei jedoch aus Elfmetern resultierten. Mit einem 4:2-Sieg sackte der SVK am 12. Oktober vorigen Jahres im Isarau-Stadion drei Punkte ein. „Das war ein wildes Spiel“, erinnert sich Dittmann an das bisher einzige Aufeinandertreffen beider Klubs, das sein Team mit zwei Spielern in Unterzahl beenden musste, nachdem Keita Kawai und Cedomir Radic jeweils mit Gelb-rot vorzeitig duschen durften.

„Das ist lange her, damals waren wir unreifer, haben einige überhastete Dinge gemacht und das hat Kirchanschöring gnadenlos ausgenutzt“, so der TuS-Coach. „Das Hier und Jetzt ist entscheidender.“ Und in dem Punkt könnte seine Mannschaft leichte Kräftevorteile haben. Während für die Hausherren mit der Partie gegen den TuS eine englische Woche endet, konnten die Gäste die Akkus wieder aufladen. „Das spielfreie Wochenende hat nach den vorherigen vier Spielen im Viertagesrhythmus gutgetan“, so der 26-Jährige. „Jetzt gehen wir mit frischer Energie in die letzten vier Spiele.“ Zu „einem der attraktivsten Auswärtsspiele der Liga“ (Dittmann) fährt wieder ein Fan-Bus. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Isarau-Stadion.