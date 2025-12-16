Attraktiver Hallenfußball zum Jahresausklang in der Sporthalle Ahnatal

Die SG Ahnatal richtet vom 28. bis 30. Dezember 2025 ihren traditionellen Fußball Hallencup aus. An drei Tagen erwartet die Zuschauer Hallenfußball auf solidem Niveau mit temporeichen Begegnungen, technischen Akzenten und zahlreichen Duellen in kompakter Atmosphäre. Das Turnier hat sich als sportlicher Fixpunkt zum Jahresende etabliert.
Spielplan der Vorrunde am Sonntag, 28. Dezember 2025
Gruppe A
16:30 Uhr FSV Dörnberg gegen TSV Fürstenwald
16:52 Uhr SG Calden/Meimbressen gegen TSV Fürstenwald
17:58 Uhr TSV Wolfsanger gegen SG Calden/Meimbressen
18:20 Uhr TSV Fürstenwald gegen FSV Dörnberg
19:26 Uhr FSV Dörnberg gegen SG Calden/Meimbressen
19:48 Uhr TSV Wolfsanger gegen TSV Fürstenwald
Gruppe B
17:14 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein gegen SG Ahnatal
17:36 Uhr SV Espenau gegen SG Hombressen/Udenhausen
18:42 Uhr SG Ahnatal gegen SV Espenau
19:04 Uhr SG Hombressen/Udenhausen gegen TuSpo 1900 Grebenstein
20:10 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein gegen SV Espenau
20:32 Uhr SG Ahnatal gegen SG Hombressen/Udenhausen
Endrunde am Dienstag, 30. Dezember 2025
Play Offs
19:45 Uhr Platzierungsspiel
20:07 Uhr Platzierungsspiel
Halbfinale
20:29 Uhr Halbfinale 1
20:51 Uhr Halbfinale 2
Platzierungsspiele
21:13 Uhr Spiel um Platz sieben
21:35 Uhr Spiel um Platz fünf
21:57 Uhr Spiel um Platz drei
Finale
22:19 Uhr Endspiel