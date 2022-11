– Foto: Timo Babic

attimo Cup bei der SG 07 Untertürkheim Anmeldungen für das Qualifikationsturnier sind möglich.

Auch im Jahr 2023 findet der attimo Cup der SG 07 Untertürkheim statt. Am 01.05.2023 werden zwei Teilnehmer für das Hauptturnier am 20.-21.05.2023 gesucht. Noch sind Plätze frei, also schnell sein und anmelden. Hier sind die Infos: