Attenkirchen setzt sich an der Tabellenspitze ab - Schlusslicht überrascht

FC Moosburg II – SC Tegernbach 0:3 (0:1). Von einer verdienten Niederlage sprach FCM-Trainer Dominik Dorsch: „Wir waren heute einfach richtig schlecht. Man kann von einem Totalausfall sprechen.“ In Hälfte zwei hätte es zwar die eine oder andere Chance gegeben, der berechtigte Elfmeter für Tegernbach hätte dann die Entscheidung bedeutet. Tore: 0:1 Martin Boche (15.), 0:2/0:3 Jonas Engelmann (59./FE/72.).

Die SpVgg Attenkirchen ist der Gewinner des Spieltags in der A-Klasse 6. Der Tabellenführer gewann klar bei der SG Eichenfeld und profitierte außerdem von Punktverlusten der größten Titelkontrahenten SpVgg Mauern und TSV Moosburg.

SpVgg Mauern – SC Kirchdorf II 1:2 (1:2). Das erste Gegentor fiel nach einem unnötigen Fehler im Spielaufbau, und Mauerns Trainer Johannes Pollhammer haderte damit, dass seine Männer dadurch wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Nach dem ebenfalls unglücklichen 0:2 gelang zwar kurz vor der Pause der Anschluss. Aber: „Wir waren im zweiten Abschnitt leider weiter nicht zwingend genug.“ Kreativität und Mut hätten im Angriffsspiel gefehlt, um zu Zählbarem zu kommen. Tore: 0:1 Felix Zellmaier (16.), 0:2 Stephan Fischer (38.), 1:2 Michael Günther (45.+3).

SV Oberhaindlfing – SpVgg Attenkirchen 0:3 (0:0). SVOA-Trainer Mario Tafelmaier ärgerte sich: „Wir hätten in der ersten Hälfte führen müssen, haben aber leider drei richtig gute Chancen nicht verwertet.“ Nach einem unglücklichen Elfmeter und einem Torwartfehler geriet seine Truppe dann ins Hintertreffen, musste am Ende aufmachen. „Wir haben alles versucht. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, so der Coach. Attenkirchen sei einfach effektiver gewesen. Tore: 0:1 Andreas Prinz (55./FE), 0:2 Christian Lorenz (71.), 0:3 Jakob Linseisen (80.).