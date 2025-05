Attenkirchen ist Meister und erstmals seit 2018 wieder Kreisklassist

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an:

Der Jubel ist groß, die Feier noch viel größer: Die SpVgg Attenkirchen ist Meister und zurück in der Kreisklasse. – Foto: Verein

Die SpVgg Attenkirchen ist Meister der A-Klasse Donau/Isar 6! Die Elf von Michael Huber gewann am vergangenen Wochenende beim SC Kirchdorf II souverän mit 3:1. Gemeinsam fuhr die Mannschaft danach zum VfR Haag und sah, wie der Zweitplatzierte Mauern patzte und nicht über ein 2:2-Remis kam. Dadurch stand der Meisterschaft und der großen Attenkirchener Feier nichts mehr im Wege. Nach sechs A-Klassen-Saisons spielt die SpVgg in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisklasse.

