Attenkirchen gegen Langenbach: Aus Aufstiegsrivalen wurden Kellerkinder

Die SpVgg Attenkirchen trifft auf den SV Langenbach – Foto: Lehmann

Die SpVgg Attenkirchen empfängt am Samstag den SV Langenbach. Beide Teams kämpfen nun um den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Im Leben trifft man sich bekanntlich zweimal – und im Amateurfußball noch öfter. Die SpVgg Attenkirchen und der SV Langenbach lieferten sich in der Saison 2023/24 einen spannenden Zweikampf um die Krone der A-Klasse 6. Und nun gibt es eine Liga höher ein Wiedersehen. Bei dem Duell am Samstag (18 Uhr) in Attenkirchen geht es allerdings um den Klassenerhalt.

Am 18. Mai 2024 bestritten Attenkirchen und Langenbach in der A-Klasse das Endspiel um die Meisterschaft. Langenbach siegte mit 3:2, stieg auf, und Attenkirchen scheiterte in der Relegation. Die Holledauer mussten also noch ein Jahr mit dem Sprung nach oben warten. Nun stecken beide in der Kreisklasse im Abstiegskampf. Diesmal sind die Attenkirchener im Vorteil – als das Team, das sich gerade noch am rettenden Ufer befindet. Sechs Punkte dahinter rangiert Langenbach auf dem letzten Platz. Deshalb ist nicht nur das Aufeinandertreffen mit Attenkirchen richtungsweisend – eine Woche später trifft man auf den FC Neufahrn, ein weiteres Kellerkind.

Attenkirchens Trainer Michael Huber erinnert sich noch gut an das Aufstiegsendspiel, in dem seine Mannschaft gewinnen musste. „Diesmal würde uns ein Unentschieden mehr helfen als Langenbach“, beschreibt Huber die veränderte Situation. Er hatte vor der Saison schon deutlich gemacht, dass für die SpVgg der Klassenerhalt auch über den Umweg Relegation ein Erfolg wäre.

Mit der Wintervorbereitung ist Michael Huber zumindest einigermaßen zufrieden. Allerdings: Die ersten Wochen musste man in der lokalen Tennishalle trainieren, und auch das kleine Trainingslager in Telfs (Österreich) lief nicht ganz rund. Dort schneite es nämlich gewaltig, sodass man auf dem Kunstrasen nur eine von fünf geplanten Trainingseinheiten durchziehen konnte.

Trotzdem ist der Coach optimistisch: „Wir haben in der Vorbereitung an unseren Stärken gearbeitet“, betont der Trainer. Der Weg zum Klassenerhalt führe im Fall der SpVgg Attenkirchen nur über eine starke Defensive. „Wir sind sicher nicht die Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde 70 Tore schießt“, erklärt Michael Huber.

Im Gegensatz zu den anderen Teams im unteren Drittel der Tabelle sieht er deutliche Stabilitätsvorteile bei der SpVgg, die angesichts der gezeigten Leistungen auch mehr Punkte auf dem Konto haben könnte. Mit 20 Gegentoren hat man sich sogar weniger gefangen als Tabellenführer Dietersheim – und weist damit den viertbesten Wert der Liga auf. Das ist ein gutes Argument dafür, dass sich die SpVgg direkt in der Kreisklasse hält. Auf diese Defensive setzt man nun auch bei dem Wiedersehen mit dem Immer-mal-wieder-Rivalen aus Langenbach.