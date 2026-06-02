Attenkirchen gegen Hallbergmoos II: Beide Teams haben einen Lauf

Bereit zum Jubeln: Der VfB II um Noah Tiefenbacher will den letzten Schritt machen. – Foto: cob

Am Mittwoch kämpfen die SpVgg Attenkirchen und der VfB Hallbergmoos II um das Ticket für die Kreisklasse. Und beide Mannschaften sind gut in Schuss.

In der Relegation trifft häufig ein formschwaches auf ein formstarkes Team. Beim Duell zwischen der SpVgg Attenkirchen und dem VfB Hallbergmoos II (Mittwoch, 19.30 Uhr, in Marzling) ist das aber anders: Beide hatten zuletzt einen Lauf und dürften mit ordentlich Selbstvertrauen um das Ticket für die Kreisklasse spielen. Hochspannung ist also vorprogrammiert.

Nachdem der VfB Hallbergmoos II die Saison in der A-Klasse 5 am Samstag mit einem 3:0-Sieg beim SV Kranzberg II abgeschlossen hatte, machte sich Trainer Florian Guggenberger direkt auf den Weg nach Attenkirchen, um einen möglichen Relegationsgegner zu beobachten. Und er hatte Glück: Wenig später entschied das Los, dass es für die Hallbergmooser Fußballer tatsächlich gegen die SpVgg geht. Was der VfB-Coach beim 3:1-Erfolg gegen Mauern sah? „Eine sehr kompakte Mannschaft, die es uns schwer machen wird.“ Der Kreisklassist holte aus den letzten vier Spielen zehn Punkte, nur gegen Vizemeister Dietersheim reichte es nicht für einen Dreier. „Das wird sicherlich ein Duell auf Augenhöhe, in dem das Quäntchen Glück entscheiden kann“, sagt Guggenberger.

Ein spannendes Match erwartet auch SpVgg-Trainer Michael Huber, der in der Relegation jedoch eigentlich einen anderen Wunschgegner gehabt hätte: „Wir hätten gerne das Derby gegen den SV Oberhaindlfing gespielt. Das wäre von der Stimmung her wahrscheinlich so besonders geworden, dass wir da noch in zehn Jahren darüber gesprochen hätten.“ Eine Partie der Hallbergmooser Zweitvertretung hat er noch nicht gesehen. „Ich kann sie gar nicht einschätzen“, sagt Huber über den Vizemeister der A-Klasse 5, der seine letzten vier Matches allesamt gewinnen konnte. Den Druck sieht der SpVgg-Trainer eher auf der eigenen Seite: „Für uns geht es gegen den Abstieg, wir haben mehr zu verlieren.“ Seine Mannschaft habe aber gezeigt, dass sie mit Druck umgehen kann.

Dafür verfüge Attenkirchen über mehr Erfahrung, gibt VfB-Coach Guggenberger zu bedenken. „Unser Team ist deutlich jünger“, erklärt er. „Vieles wird von den ersten Aktionen abhängen, ich rechne mit einem hektischen Beginn.“