Attacke auf den Schiedsrichter führt zum Spielabbruch

Augenzeugenberichten zufolge sei ein Spieler des VfB Lettin auf den Schiedsrichter losgegangen, nachdem dieser ihm in der 54. Minute die Rote Karte gezeigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste nach Treffern von Jonathan Berg und Tim Pohla mit 2:0. Von Schlägen und einem Würgegriff gegenüber des Unparteiischen war die Rede. Schnell seien Spieler von beiden Teams dazwischen gegangen.

VfB Lettin verurteilt "Gewalt und Aggressionen" entschieden

"Wir sind schockiert über die Ereignisse bei unserem Heimspiel", schrieben die Lettiner im Nachgang auf Social Media. Dabei betonte der Stadtoberligist: "Gewalt und Aggressionen gegenüber Spielern, Schiedsrichtern, Betreuern und Zuschauern haben im Sports nichts zu suchen." Auf FuPa-Nachfrage wollten sich die Verantwortlichen des Vereins zunächst nicht näher zum Hergang äußern, sondern beriefen sich auf und bekräftigten das publizierte Statement.

In diesem hieß es weiter: "Wir lieben den Fußball mit allen dazugehörigen Emotionen, die intensiv, aber stets respektvoll zu leben sind. Jedwedes Verhalten und Gewalt zum Nachteil von Menschen verurteilen wir entschieden. Wir tolerieren Gewalt und Aggressionen absolut nicht. Hierfür haben wir kein Verständnis!"

Einheit-Funktionär schlägt Alarm: "So kann es nicht weitergehen"

Beim Schiedsrichter und bei den Gästen hätten sich die Funktionäre umgehend für den Gewaltausbruch des Einzelnen entschuldigt, wie ein Verantwortlicher der SG Einheit Halle bestätigte. Zudem sei jener Spieler umgehend des Vereinsgeländes verwiesen worden. Gleichzeitig betonte der Einheit-Funktionär: "So kann es nicht weitergehen." Immer wieder war der Hallenser Fußball in den vergangenen Monaten und Jahren von gewaltvollen Zwischenfällen betroffen. Eine Entwicklung, die der Stadtfachverband Halle in den Griff bekommen muss.