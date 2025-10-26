Attacke auf den Schiedsrichter führt zum Spielabbruch

Mit einer Szene, die auf einem Fußballplatz nichts zu suchen hat, endete am Sonnabend die Stadtoberliga-Begegnung zwischen dem VfB Lettin und der SG Einheit Halle. Die Partie wurde nach einer Attacke gegen den Schiedsrichter abgebrochen.
Augenzeugenberichten zufolge sei ein Spieler des VfB Lettin auf den Schiedsrichter losgegangen, nachdem dieser ihm in der 54. Minute die Rote Karte gezeigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste nach Treffern von Jonathan Berg und Tim Pohla mit 2:0. Von Schlägen und einem Würgegriff gegenüber des Unparteiischen war die Rede. Schnell seien Spieler von beiden Teams dazwischen gegangen.
"Wir sind schockiert über die Ereignisse bei unserem Heimspiel", schrieben die Lettiner im Nachgang auf Social Media. Dabei betonte der Stadtoberligist: "Gewalt und Aggressionen gegenüber Spielern, Schiedsrichtern, Betreuern und Zuschauern haben im Sports nichts zu suchen." Auf FuPa-Nachfrage wollten sich die Verantwortlichen des Vereins zunächst nicht näher zum Hergang äußern, sondern beriefen sich auf und bekräftigten das publizierte Statement.
In diesem hieß es weiter: "Wir lieben den Fußball mit allen dazugehörigen Emotionen, die intensiv, aber stets respektvoll zu leben sind. Jedwedes Verhalten und Gewalt zum Nachteil von Menschen verurteilen wir entschieden. Wir tolerieren Gewalt und Aggressionen absolut nicht. Hierfür haben wir kein Verständnis!"
Beim Schiedsrichter und bei den Gästen hätten sich die Funktionäre umgehend für den Gewaltausbruch des Einzelnen entschuldigt, wie ein Verantwortlicher der SG Einheit Halle bestätigte. Zudem sei jener Spieler umgehend des Vereinsgeländes verwiesen worden. Gleichzeitig betonte der Einheit-Funktionär: "So kann es nicht weitergehen." Immer wieder war der Hallenser Fußball in den vergangenen Monaten und Jahren von gewaltvollen Zwischenfällen betroffen. Eine Entwicklung, die der Stadtfachverband Halle in den Griff bekommen muss.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!