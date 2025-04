Attachings Coach Fürst bekommt „Gänsehaut, weil die Jungs alles reingeworfen haben“

Als krasser Außenseiter ging der BC Attaching in das Duell mit Spitzenreiter SV Neuperlach. Die Gäste hatten in dieser Saison erst einmal verloren – und mit Abstand die meisten Tore erzielt. Doch die abstiegsbedrohten Attachinger wuchsen gegen den designierten Meister über sich hinaus und verdienten sich einen nicht einkalkulierten Punkt. Nach dem 1:1-Remis trauerte BCA-Trainer Stephan Fürst sogar vergebenen Chancen nach.

Doch zunächst deutete sich ein ungemütlicher Nachmittag für die abstiegsbedrohten Freisinger an. Der SVN hatte viel Ballbesitz und führte ab der zehnten Minute, weil Rudi Gerhartsreiter nach einer sehenswerten Kombination im Abschluss alles richtig machte (10.). „Das Gegentor war kaum zu verhindern. Da hat sich ihre Klasse gezeigt“, so Fürst.

In der Folge ging der Plan der Attachinger aber auf: „Wir wollten tief stehen und auf Konter lauern. Das hat funktioniert.“ Neuperlach hatte zwar noch einen Hochkaräter, ließ die Chance aber liegen. Auf der anderen Seite arbeiteten die Attachinger am Ausgleich. „Wenn wir mit einer 3:2- oder 4:2-Führung in die Pause gehen, ist es auch okay“, sagte Fürst. Doch ein Treffer gelang seiner Mannschaft vor dem Seitenwechsel nicht.