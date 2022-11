Attaching und Kammerberg mobilisieren die letzten Reserven Enge Kiste

Im ersten Saisonduell im August haben sich die SpVgg Kammerberg und der BC Attaching nichts geschenkt. Kammerberg gewann mit 2:1, am Aufsteiger aus Attaching ging die Niederlage nicht spurlos vorbei. Am Samstag, 15 Uhr, gibt’s auf der Anlage des BCA das zweite Aufeinandertreffen beider Teams. Danach ist Winterpause.

Attaching/Kammerberg – Die Fußballer des BC Attaching erinnern sich noch genau. Das 1:2 gegen Kammerberg war nicht nur wegen des Ergebnisses bitter, sondern in erster Linie wegen der Verletzung von Mirnes Gurbeta. Der 30 Jahre alte Abwehrchef fehlt seitdem – und es ist aufgrund seines Knorpelschadens fraglich, ob er in dieser Saison noch einmal auflaufen kann. Ein herber Verlust. „Mirnes war einer der wichtigsten Spieler bei unserem Aufstieg“, sagte BCA-Trainer Enes Mehmedovic damals. „Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen.“ Seine Mannschaft enttäuschte nicht – im Gegenteil: Attaching kommt immer besser in Schwung und musste sich an den vergangenen sechs Spieltagen nur Tabellenführer Pfaffenhofen geschlagen geben. Auf der Habenseite stehen in diesem Zeitraum elf Punkte.