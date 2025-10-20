Attaching macht gegen Allershausen „einen deutlichen Schritt nach vorne.“

Remis gegen Kreisliga Top-Team: Absteiger BC Attaching ergattert wichtige Punkte gegen den TSV Allershausen. Ein Trainer spricht harte Worte aus.
Es war zwar nur ein Punkt, aber der könnte in der Endabrechnung noch Gold wert sein. Die Kreisliga-Fußballer des BC Attaching warfen gegen den TSV Allershausen alles in die Waagschale und hatten sich das Unentschieden letztendlich mehr als verdient. Das Ergebnis am Samstagnachmittag: 1:1 (1:0).
Es hat etwas gedauert, aber jetzt scheinen die BCA-Kicker nach dem Abstieg aus der Bezirksliga langsam in der Kreisliga 2 anzukommen. Das dritte Spiel in Folge haben die Attachinger nun nicht verloren – und gegen die Gäste aus dem Ampertal wäre sogar ein Sieg drin gewesen. „Wir können damit aber zufrieden sein“, bilanzierte Trainer Stephan Fürst. „Insgesamt war das ein deutlicher Schritt nach vorne.“ Dagegen haderte Philipp Jordan, der Allershausener Spartenchef, mit der Leistung des TSV: Vor allem Durchgang eins sei richtig schlecht gewesen – man habe froh sein müssen, nicht 0:2 hinten zu liegen. „Halbzeit zwei war dann besser“, sagte Jordan. „Und in der Summe geht das 1:1 schon in Ordnung.“
Wenn sich die Hausherren aus Attaching etwas vorwerfen lassen müssen, dann, dass sie nicht frühzeitig die Entscheidung erzwungen haben. Denn nach knapp einer halben Stunde war der BCA in Führung gegangen: Nach einem weiten Abschlag schlug das Leder einmal auf, ein TSV-Verteidiger verschätzte sich, Jonas Sittenauer roch den Braten, vernaschte einen Gegenspieler und zog unhaltbar ab (26.). Nun war Attaching dran, Franz Gamperl vergab jedoch eine dicke Chance.
Nach dem Wechsel verlief die Partie ausgeglichener. Und so kam der Favorit zum Ausgleich, wenngleich der TSV hauptsächlich bei Standards gefährlich war. Diesmal wirkte die Verteidigung der Gastgeber etwas schläfrig: Nach einem Einwurf konnte Thomas Ostermaier einen unbedrängten Pass in den Strafraum spielen, wo Stürmer Dario Turkman BCA-Keeper Hans Gamperl das Spielgerät durch die Hosenträger schoss (67.). Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1.