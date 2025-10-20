Attaching macht gegen Allershausen „einen deutlichen Schritt nach vorne.“

Es war zwar nur ein Punkt, aber der könnte in der Endabrechnung noch Gold wert sein. Die Kreisliga-Fußballer des BC Attaching warfen gegen den TSV Allershausen alles in die Waagschale und hatten sich das Unentschieden letztendlich mehr als verdient. Das Ergebnis am Samstagnachmittag: 1:1 (1:0).

Es hat etwas gedauert, aber jetzt scheinen die BCA-Kicker nach dem Abstieg aus der Bezirksliga langsam in der Kreisliga 2 anzukommen. Das dritte Spiel in Folge haben die Attachinger nun nicht verloren – und gegen die Gäste aus dem Ampertal wäre sogar ein Sieg drin gewesen. „Wir können damit aber zufrieden sein“, bilanzierte Trainer Stephan Fürst. „Insgesamt war das ein deutlicher Schritt nach vorne.“ Dagegen haderte Philipp Jordan, der Allershausener Spartenchef, mit der Leistung des TSV: Vor allem Durchgang eins sei richtig schlecht gewesen – man habe froh sein müssen, nicht 0:2 hinten zu liegen. „Halbzeit zwei war dann besser“, sagte Jordan. „Und in der Summe geht das 1:1 schon in Ordnung.“