Attaching gelingt Last-Minute Sieg dank „kämpferischer Einstellung“

Es war schon ein kleines Schicksalsspiel, dieses Duell der beiden Landkreisteams. Und am Ende jubelten die Gäste: Mit der letzten Aktion der Partie war dem BC Attaching noch der Siegtreffer zum 2:1 (0:0) beim SC Kirchdorf gelungen. Damit schaffte der BCA den Sprung ins Tabellenmittelfeld der Kreisliga. Der SCK bleibt Zwölfter.

Durchgang eins war zunächst eine ausgeglichene Angelegenheit. Beide Teams hatten Möglichkeiten für Tore. Während für den SCK Bastian Winklhofer völlig freistehend vergab, lenkte auf der anderen Seite Keeper Johann Maier einen Versuch gerade noch über die Querlatte. Insgesamt war es jedoch ein eher ereignisarmer und, wie zu erwarten, verhaltener Auftakt der Kellerkinder.

Im zweiten Abschnitt investierten beide Mannschaften mehr. Für Kirchdorf vergab zunächst Yusuf Tiryaki ein dickes Ding, als die Querlatte im Weg stand, und beim BCA hatte Leon Klingseisen die Führung auf dem Schlappen. Richtig Fahrt nahm das Match dann in der Schlussphase auf, wobei hier zunächst die Gäste aus Attaching vorgelegt hatten: Nach einem Einwurf landete das Spielgerät bei Franz Gamperl, der nicht lange zögerte und das Leder über Schlussmann Maier hinweg zum 1:0 ins Tor hob (69.).

Der SCK reagierte aber, außerdem hatte Trainer Andreas Apold bei den Wechseln ein glückliches Händchen. Denn nach einem Hoxhaj-Pass nahm der eingewechselte Adem Tir㈠yaki auf Höhe des Elfmeterpunkts den Ball gut an und schob ihn flach ins Eck (77.). Doch der BCA hatte noch einen Pfeil im Köcher: Mit der letzten Aktion flankte Erkin Özege von rechts in den Strafraum, Lukas Hübner kam als Erster an die Kugel und vollstreckte (90.+2).

SCK-Coach Apold war natürlich enttäuscht, haderte aber nicht nur mit Fortuna, sondern auch mit seiner Mannschaft: „Wir müssen unsere Chancen schon auch nutzen, auch wenn das heute schon sehr unglücklich war.“ BCA-Trainer Stephan Fürst sprach ebenfalls von einem glücklichen Dreier, „die kämpferische Einstellung meines Teams war aber sehr stark“.