ATSV zurück in der Spur – Auswärtsaufgabe Geisenhausen

Morgen, 14:00 Uhr TV Geisenhausen Geisenhausen ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 14:00 PUSH

Der ATSV Kelheim hat seinen Negativlauf beendet und zuhause einen verdienten 1:0-Sieg gegen die SpVgg Plattling eingefahren – der erlösende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Die Gimmicks starteten gut und erspielten sich zahlreiche Chancen. Zwei gefährliche Kopfballabschlüsse von Stephan König, ein Pfostenschuss von Merkl sowie eine Großchance von Ettalii hätten eigentlich zur Führung reichen müssen. Im Gegensatz zu den Vorwochen kam der ATSV deutlich häufiger in gute Abschlusspositionen, ließ jedoch beste Möglichkeiten liegen. In einer kurzen Phase in Unterzahl (Zeitstrafe) musste Kelheim dann sogar kurz durchatmen, als Plattling aus zehn Metern knapp am Tor vorbeischoss.

Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, schlug der ATSV spät zu – und das durch zwei Joker: Der eingewechselte Moritz Limmer steckte in der 90. Minute klasse auf den ebenfalls eingewechselten Prinzhorn durch, der quer auf Salah Ettalii legte. Der schob den Ball endlich über die Linie und sorgte für den viel umjubelten 1:0-Siegtreffer. Mit diesem wichtigen Erfolg im Rücken will der ATSV nun mit neuem Schwung in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause gehen.