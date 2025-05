ATSV zum Saisonabschluss in Simbach

Im letzten Heimspiel der Saison kam der ATSV Kelheim vergangenen Samstag gegen den bereits designierten Absteiger Eintracht Landshut nicht über ein 1:1 hinaus. In einer insgesamt zähen Partie brachte die Schmid-Elf ihre Stärken nur selten auf den Platz.

Salah Ettalii traf in der 22. Minute zur Führung, nachdem er einen Pass von Radoncic überlegt verwertete. Danach ließ man einige gute Chancen ungenutzt, ehe kurz vor der Pause eine Nachlässigkeit in der Defensive den Ausgleich brachte. In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin, der ATSV war vor dem Tor zu inkonsequent und hatte in der Schlussphase sogar noch Glück nicht noch das 1:2 zu kassieren.