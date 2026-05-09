ATSV will sich würdig verabschieden – Büppel reist mit Mini-Kader an

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Während der ATSV Scharmbeckstotel den Abschied aus der Oberliga gemeinsam genießen möchte, will der TuS Büppel die positive Entwicklung der vergangenen Monate bestätigen. Für beide Teams geht es tabellarisch um wenig – dennoch verspricht das Duell einen engagierten Saisonabschluss.

Zum Abschluss der Oberliga-Saison trifft der ATSV Scharmbeckstotel am Sonntag auf den TuS Büppel. Sportlich steht bereits fest, dass die Gastgeberinnen in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga antreten werden. Dennoch blickt ATSV-Trainer Andreas Klug dem letzten Heimspiel gelassen entgegen: „Es bricht für uns keine Welt zusammen und genau deshalb werden wir auch das letzte Heimspiel dieser diesjährigen Oberliga genießen.“

In der Tabelle belegt Scharmbeckstotel mit neun Punkten den letzten Rang, Büppel steht mit 31 Zählern auf Platz sechs. Für beide Mannschaften geht es am letzten Spieltag vor allem darum, die Saison mit einem positiven Gefühl zu beenden. Klug erwartet daher eine offene Partie: „Für beide geht es auf dem Papier um nichts und von daher kann es ein schönes Spiel werden.“

Trotz des bereits feststehenden Abstiegs wollen die Gastgeberinnen die Partie keineswegs abschenken. „Wir werden es nicht herschenken und wie die letzten Wochen gut gelungen als intaktes Team auftreten“, betonte Klug. Nach dem Spiel soll die Saison beim gemeinsamen Grillen „im Kreis der ATSV-Familie“ ausklingen. Rückblickend sieht der Trainer seine Mannschaft trotz des Abstiegs nicht chancenlos: „Es hat trotz ansprechender Leistungen, gerade in der Rückrunde, oft einfach auch das Quäntchen Glück gefehlt. Auch das ist halt Fußball.“

Beim TuS Büppel liegt der Fokus ebenfalls auf einem gelungenen Abschluss. Trainer Moritz König reist zwar „mit einem sehr kleinen Kader“ an, zeigte sich vor dem Spiel aber optimistisch. Die gute Trainingswoche habe seiner Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. „Wir wollen dieses letzte Spiel nutzen, um noch einmal die gesamte Entwicklung der letzten neun Monate auf den Platz zu bringen“, sagte König.

Besonders die Fortschritte innerhalb der Mannschaft hebt der Büppeler Trainer hervor: „Man merkt einfach, dass jede Einzelne mittlerweile genau weiß, worauf es in unserem Spiel ankommt.“ Trotz personeller Engpässe sei er überzeugt, „dass wir das als Team am Sonntag auch mit dünner Personaldecke wieder richtig gut lösen werden.“

So treffen am letzten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, die unabhängig von der Tabellenkonstellation mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen wollen.