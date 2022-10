Gegen Lorenzen will der ATSV wieder punkten – Foto: jw

ATSV will in die Erfolgsspur zurück Pirkensee-Ponholz setzt die Rückrunde am Sonntag um 15 Uhr gegen Lorenzen fort +++ Die Gäste sind seit fünf Spielen ungeschlagen

Am Sonntag um 15 Uhr geht es für den ATSV Pirkensee-Ponholz am zweiten Spieltag der Rückrunde gegen den SC Lorenzen. Durch die Niederlage am letzten Wochenende in Painten ist die Serie des ATSV von sechs Spielen ohne Niederlage gerissen und die Tabellenführung ging verloren. Gegen Lorenzen soll nun wieder ein Sieg her, doch der SC hat die letzten fünf Spiele nicht mehr verloren.

Nach dem Wechsel von der Kreisliga 1 in die Kreisliga 2 legte Lorenzen einen etwas holprigen Start hin. Doch zuletzt kam die Mannschaft immer besser in Fahrt und ist bereits seit fünf Spielen ungeschlagen. Zwei Siege und drei Unentschieden gab es dabei zuletzt. In der Tabelle liegt der SC aktuell mit 18 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, wobei die Abstände in der Tabelle immer noch gering sind. Die Schlüsselspieler in der Lorenzener Offensive sind Robin Schmidt mit neun Treffern und Michael Kögler mit acht Treffern. Auf diese beiden Spieler muss die ATSV-Abwehr besonders aufpassen. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Pirkensee-Ponholz. Damals ging der ATSV mit zwei Toren in Führung, bis Lorenzen verkürzen konnte. In der Schlussphase entschied Pirkensee-Ponholz die Partie mit dem dritten Treffer.