Tim Erich ist fester Bestandteil der ATSV-Abwehr – Foto: Felix Schmautz

ATSV will die Wende Nach einem guten Saisonstart gab es zuletzt zwei Niederlagen für Pirkensee-Ponholz +++ Tim Erich bleibt vor dem Spiel gegen Harting zuversichtlich Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Pirkensee-P Tim Erich

Für den ATSV Pirkensee-Ponholz begann die Saison in der Kreisliga 1 gut. Zuletzt hatte man aber viele Spielerausfälle zu beklagen und kassierte in den letzten beiden Partien gegen den TSV Wörth/Donau und den SC Regensburg zwei Niederlagen. In der Tabelle ging es damit erstmal etwas nach unten, jedoch liegt man noch immer über der Abstiegszone. Zu Beginn der Saison sind die Abstände in der Tabelle ohnehin noch gering. Am Sonntag um 15 Uhr steht nun das Heimspiel gegen den SV Harting auf dem Spielplan. Die Gäste liegen aktuell im unteren Mittelfeld und wollen sich mit einem Sieg weiter nach oben arbeiten. Für Pirkensee-Ponholz geht es darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden und das Abrutschen in die Abstiegszone zu verhindern. Im Interview spricht Tim Erich unter anderem über den bisherigen Saisonverlauf:

FuPa: Nach einem großen Umbruch im Kader seid Ihr ganz gut in die Saison gekommen, zuletzt folgten aber zwei Niederlagen. Wie bewertest Du den Saisonstart insgesamt nach den ersten sechs Spielen? Tim Erich (23): Ich bewerte den Saisonstart eher durchschnittlich. Natürlich hat sich das ein oder andere getan und wir haben auch den ein oder anderen Spieler neu dazu bekommen. Man sollte jetzt nicht gleich von einem Fehlstart sprechen, aber optimal lief es bis jetzt auch nicht. Das gehört aber einfach auch dazu.

In der Tabelle richtet sich der Blick nun erstmal etwas nach unten, doch die Spielzeit ist noch lange und die Abstände sind noch gering. Was ist in dieser Saison noch drin? Natürlich ist Ziel Nummer 1, sich so schnell es geht vom Abstiegskampf zu verabschieden und ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Falls wir das bis zum Ende dieses Jahres hinbekommen, würde mir das persönlich schon reichen.