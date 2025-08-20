ATSV will die Wende

Für den ATSV Pirkensee-Ponholz begann die Saison in der Kreisliga 1 gut. Zuletzt hatte man aber viele Spielerausfälle zu beklagen und kassierte in den letzten beiden Partien gegen den TSV Wörth/Donau und den SC Regensburg zwei Niederlagen. In der Tabelle ging es damit erstmal etwas nach unten, jedoch liegt man noch immer über der Abstiegszone. Zu Beginn der Saison sind die Abstände in der Tabelle ohnehin noch gering. Am Sonntag um 15 Uhr steht nun das Heimspiel gegen den SV Harting auf dem Spielplan. Die Gäste liegen aktuell im unteren Mittelfeld und wollen sich mit einem Sieg weiter nach oben arbeiten. Für Pirkensee-Ponholz geht es darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden und das Abrutschen in die Abstiegszone zu verhindern. Im Interview spricht Tim Erich unter anderem über den bisherigen Saisonverlauf:
FuPa: Nach einem großen Umbruch im Kader seid Ihr ganz gut in die Saison gekommen, zuletzt folgten aber zwei Niederlagen. Wie bewertest Du den Saisonstart insgesamt nach den ersten sechs Spielen?
Tim Erich (23): Ich bewerte den Saisonstart eher durchschnittlich. Natürlich hat sich das ein oder andere getan und wir haben auch den ein oder anderen Spieler neu dazu bekommen. Man sollte jetzt nicht gleich von einem Fehlstart sprechen, aber optimal lief es bis jetzt auch nicht. Das gehört aber einfach auch dazu.
In der Tabelle richtet sich der Blick nun erstmal etwas nach unten, doch die Spielzeit ist noch lange und die Abstände sind noch gering. Was ist in dieser Saison noch drin?
Natürlich ist Ziel Nummer 1, sich so schnell es geht vom Abstiegskampf zu verabschieden und ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Falls wir das bis zum Ende dieses Jahres hinbekommen, würde mir das persönlich schon reichen.
Vor der Saison hattet Ihr viele Veränderungen in der Mannschaft und es kam auch ein neuer Cheftrainer. Wie hat sich das alles bisher zusammengefügt?
Ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Daran hatte ich auch relativ wenig Zweifel. Man muss eben auch sagen, dass sich die Spieler, die geblieben sind, davor alle schon gut verstanden hatten und die, die neu hinzugekommen sind, es somit auch recht einfach hatten sich einzugliedern. Es gibt bei uns eigentlich nicht wirklich Gruppenbildungen.
Du gehst nun nach Deinem Wechsel vom ASV Burglengenfeld bereits in Deine dritte Saison bei PiPo. Was gefällt Dir beim ATSV besonders gut?
Zum einen der Zusammenhalt zwischen den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft. Da wir uns vor jedem Training in der gleichen Kabine umziehen und man auch ab und an zusammen trainiert, kennt man hier eigentlich jeden, obwohl man nicht unbedingt am Wochenende zusammen auf dem Platz steht. Zum anderen das Zusammensitzen, egal ob nach dem Training oder einem Spiel.
Am nächsten Spieltag geht es gegen den SV Harting. Was braucht es, um gegen diesen Gegner wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden?
Wenn wir es schaffen, das was wir teilweise in manchen Spielen schon gezeigt haben, in diesem Spiel über 90 Minuten zu zeigen, wird es schwer uns zu schlagen. Ansonsten bin ich gespannt auf den Gegner und hoffe auf ein faires Spiel.