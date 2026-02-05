ATSV-Wandel geht weiter: Auch »Chipo« verlässt Erlangen

Die Frühjahrsrunde wird für "Chipo" zur Abschiedstour. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Wie verkraftet der ATSV Erlangen den Abgang dieser prägenden Persönlichkeiten? In der laufenden Winterpause hat sich bereits Manager Jörg Markert (samt Sohn Florian in Richtung Bayreuth) verabschiedet. Im Sommer folgt mit Shqipran "Chipo" Skeraj das nächste Gesicht des Vereins, das maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte in der Paul-Gossen-Straße hat. Der Ex-Profi verlässt den Bayernligisten im Sommer, um "mich weiter zu entwickeln. Ich will den nächsten Schritt machen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür."

Dem früheren kosovarischen Nationalspieler ist es ein Anliegen, zu betonen, dass sein Ende nicht mit dem Abschied von Jörg Markert, der für ihn eine Art Vaterfigur war, zusammenhängt. "Das ist einzig und alleine mein Anliegen, meine Entscheidung für mich", macht der 40-Jährige deutlich. "Ich habe schon länger das Gefühl, das etwas Neues kommen muss. Ich habe noch einige Ziele, die ich erreichen will", ergänzt "Chipo", wie ihn alle nennen, ohne konkret zu werden.

Dass ihm dieser Schritt nicht leicht gefallen ist, liegt auf der Hand. Der ATSV Erlangen ist für Skeraj mehr als nur eine Station. In seiner ersten Amtszeit führte er den mittelfränkischen Verein - zu Beginn noch als Spielertrainer - von der Bezirks- bis in die Bayernliga. Die zweite Phase an der Linie war geprägt von einer Neuausrichtung, die letztlich erfolgreich verlaufen ist. So ist es wenig verwunderlich, wenn der neue Sportliche Leiter Sandro Cescutti klar macht: "Natürlich hätten wir alle gerne - Mannschaft, Trainerteam und Staff - mit Chipo weitergemacht. Aber wir müssen seine Entscheidung akzeptieren."