Julian Müller war in den vergangenen Jahren immer ein sehr starker Rückhalt für seine Mannschaft – Foto: Michael Losberg

ATSV vor Doppelspieltag Am Wochenende stehen in der Kreisliga 1 gleich zwei Spieltage auf dem Programm +++ Torwart Julian Müller freut sich auf die Herausforderung in der neuen Liga Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Pirkensee-P Julian Müller

Zum Auftakt in die neue Saison gab es für den ATSV Pirkensee-Ponholz gleich ein wahnsinnig spannendes Spiel. Gegen die SpVgg Ziegetsdorf hieß es am Ende 2:2. Nachdem PiPo in der ersten Hälfte in Rückstand geriet, konnte Johannes Niedermeier nach der Pause ausgleichen. Durch einen Elfmeter, lag man aber bald schon wieder hinten. Bis zum Schluss versuchte Pirkensee-Ponholz alles und wurde in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Treffer von Lukas Schießl belohnt. Nun geht es am Freitag um 18:30 Uhr zur SG Walhalla Regensburg und am Sonntag um 15 Uhr gastiert der FC Mintraching. Im Interview blickt ATSV-Torwart Julian Müller auf die Veränderungen, die sich für diese Spielzeit ergeben haben:

FuPa: Nach vielen Jahren in der Kreisliga 2 wurde der ATSV für diese Saison in der Kreisliga 1 eingeteilt. Auch Du betrittst mit dieser Liga Neuland. Freust Du Dich auf diese neue Herausforderung oder wärst Du lieber in der alten Liga geblieben? Julian Müller (27): Nach den letzten Jahren ist es natürlich erst einmal ungewohnt, in einer neuen Liga zu spielen. Aber genau das macht es auch spannend. Ich freue mich darauf, neue Mannschaften und Fußballplätze kennenzulernen.

Im ersten Punktspiel gegen die SpVgg Ziegetsdorf war gleich einiges geboten. Ihr lagt bis kurz vor Schluss mit 1:2 hinten, konntet dann aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielen. Wie hast Du das Spiel gesehen und kann Euch dieser späte Treffer gleich besonders motivieren für die Anfangsphase der Saison? Man hat gemerkt, dass bei uns noch viel Luft nach oben ist. In einigen Bereichen müssen wir uns in den kommenden Wochen definitiv noch deutlich steigern. In der Vorbereitung haben wir teilweise schon bessere Leistungen gezeigt, daran wollen wir anknüpfen.