ATSV verliert Topspiel – Rückrundenauftakt in Falkenberg

Es war ein gebrauchter Nachmittag für den ATSV Kelheim. Im Spitzenspiel gegen den FC Ergolding setzte es eine 1:2-Niederlage, zugleich das dritte Spiel in Folge ohne Sieg – und damit auch der Verlust der Tabellenführung. Ergolding war in der ersten Halbzeit die bissigere Mannschaft und gewann vor allem die entscheidenden Zweikämpfe. Nach 18 Minuten fiel das 0:1: Nach einem Ergoldinger Einwurf konnte der ATSV den Ball nicht behaupten, Bruckmeier stand plötzlich frei vor Dauerer und verwandelte sicher. Nur sieben Minuten später legten die Gäste nach – nach schnellem Umschaltspiel fand Bruckmeier Kollege Cessay im Sechzehner, der freistehend aus kurzer Distanz auf 0:2 erhöhte. Die Pausenführung war verdient, da Kelheim im ersten Durchgang zu behäbig agierte und kaum Durchschlagskraft entwickeln konnte.

Nach der Halbzeit zeigte der ATSV ein anderes Gesicht. Man übernahm das Kommando, spielte druckvoller und drängte auf den Anschluss. Hein hatte früh im zweiten Durchgang die Riesenchance, aber den Ball aus 5 Metern volley über die Latte setzte. So dauerte es bis zur 79. Minute, ehe der Anschlusstreffer fiel: Nach einer Flanke kam König nicht zum Abschluss, doch Merkl reagierte schnell und traf aus rund zehn Metern zum 1:2. Tief in der Nachspielzeit hatte der ATSV dann die Riesenchance auf den Ausgleich, brachte den Ball aber gleich vier Mal aus kürzester Distanz nicht an Keeper Riedl vorbei. So schnappte sich Ergolding in einem umkämpften 50/50-Spiel letztlich die Punkte und zog punktgleich mit Kelheim an der Tabellenspitze vorbei.