ATSV verliert die Tabellenspitze Mit 4:2 unterliegt Pirkensee-Ponholz in Painten +++ Die erste Niederlage nach sechs Spielen

Gegen die SG Painten gab es für den ATSV Pirkensee-Ponholz eine 2:4 Niederlage. Nachdem Painten den besseren Start erwischte kam der ATSV besser ins Spiel. In der zweiten Hälfte konnte die SG jedoch nochmals zulegen und die Partie in der Schlussphase entscheiden. Für Pirkensee-Ponholz endet damit eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage.

Nach der ersten Chance des Spiels für den ATSV durch Tobias Wunderle in der dritten Minute übernahm die Heimelf das Kommando. Felix Pichl zielte in der achten Minute mit einem Schuss von der Strafraumlinie drüber. Kurz darauf schoss Bastian Kellner nach einem Konter knapp links am Tor vorbei. Die Führung erzielte schließlich Felix Pichl durch einen Foulelfmeter in der 17. Minute.

Painten blieb dran und hatte in der 32. Minute die nächste gute Chance als Torwart Julian Müller einen gefährlichen Schuss von Johannes Lechner halten musste. Danach wurde der ATSV besser und kam auch gleich in der 37. Minute zum Ausgleich, als Korbinian Pilz auf Vorlage von Jan Fröhler aus kurzer Distanz traf. Vor der Pause hatte Pirkensee-Ponholz noch eine Großchance durch Aaron Prazefall, dessen Kopfball an die Latte ging und durch Korbinian Pilz, der aus guter Position geblockt wurde.

In der zweiten Hälfte kam dann die SG zu einem Aluminiumtreffer durch Thomas Nierer, der nach einer Ecke den Pfosten traf. In der Folge tat sich vor den Toren wenig, bis der ATSV in der 73. Minute durch Tobias Wunderle, der einen Querpass von Jonas Zausinger verwertete, in Führung ging. Doch trotz dieses Treffers brachte Pirkensee-Ponholz keine Ruhe in sein Spiel und gab die Partie dadurch in der Schlussphase noch aus der Hand.