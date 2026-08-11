ATSV Stockelsdorf verspielt Zwei-Tore-Führung

– Foto: Ostseehopper

Der ATSV Stockelsdorf dreht beim Ratzeburger SV II zunächst einen frühen Rückstand und führt mit 3:1. In der Schlussphase reicht der Vorsprung dennoch nur zu einem 3:3. Schwerer als der verpasste Sieg wiegt für die Stockelsdorfer die Verletzung von Martin Rohde.

Dabei begann die Partie für Stockelsdorf denkbar ungünstig. Nach zwölf Minuten geriet der ATSV durch einen Foulelfmeter mit 0:1 in Rückstand. Auch der Verein selbst sprach anschließend auf Instagram von einer „schwachen Anfangsphase“. Danach fand Stockelsdorf allerdings deutlich besser in die Begegnung.

Ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Beim ATSV Stockelsdorf dürfte die Antwort nach dem 3:3 beim Ratzeburger SV II ziemlich eindeutig ausfallen. Schließlich führte die Mannschaft von Trainer Yannik Biemann im zweiten Saisonspiel bereits mit 3:1, ehe die Gastgeber in der Schlussphase noch zurückkamen. Für beide Teams war es der erste Punkt der neuen Spielzeit.

Tjark Sölter glich in der 28. Minute zum 1:1 aus, Tim-Niklas Seeger drehte die Partie noch vor der Pause mit seinem Treffer zum 2:1 (39.).

Aus 3:1 wird in der Schlussphase noch ein 3:3

Nach dem Seitenwechsel schien Stockelsdorf die Begegnung endgültig auf seine Seite zu ziehen. Sajad Barbari erhöhte auf 3:1. Bei der Spielminute gibt es allerdings eine kleine Abweichung: Im Instagram-Text des ATSV wird die 63. Minute genannt, in den übermittelten Spieldaten die 65. Minute.

Der Vorsprung hielt nicht. Der von Paul Dietz trainierte Ratzeburger SV II verkürzte in der 76. Minute auf 2:3 und kam fünf Minuten vor dem Ende noch zum Ausgleich. So stand nach einer Partie mit mehreren Wendungen ein 3:3, das Stockelsdorf selbst gemessen am gesamten Spielverlauf als gerecht bezeichnete. Nach einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung überwog dennoch der Ärger über die verpasste Gelegenheit auf den ersten Saisonsieg.

Überschattet wurde das Unentschieden von der Verletzung Martin Rohdes. Der Stockelsdorfer musste sich nach Angaben des Vereins bereits in der ersten Halbzeit schwerer verletzt haben und wird in den kommenden Wochen fehlen. Nähere Angaben zur Art der Verletzung machte der ATSV in seinem Beitrag nicht.

Sportlich steht Stockelsdorf nach zwei Spieltagen mit einem Punkt und 4:6 Toren auf Tabellenplatz 14 der Kreisliga Süd. Der Ratzeburger SV II liegt mit ebenfalls einem Zähler unmittelbar davor. Dass die Staffel offiziell als „Kreisliga Süd“ geführt wird, bestätigt auch FUSSBALL.DE.

Viel Zeit zum Ärgern bleibt der Mannschaft von Biemann ohnehin nicht. Bereits am Donnerstag, 13. August, um 19.30 Uhr empfängt der ATSV den TSV Travemünde. Die Ansetzung wird im offiziellen Spielplan bestätigt.

Ratzeburger SV II – ATSV Stockelsdorf 3:3

Schiedsrichter: Alex Kauter

Tore: 1:0 (12. Foulelfmeter), 1:1 Tjark Sölter (28.), 1:2 Tim-Niklas Seeger (39.), 1:3 Sajad Barbari (65.), 2:3 (76.), 3:3 (85.)