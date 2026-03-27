ATSV startet mit Auswärtssieg – Straubing zu Gast am Rennweg von Christian Gottschalk · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Charly Becherer

Morgen, 15:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim FSV VfB Straubing Straubing 15:00 PUSH

Dem ATSV Kelheim ist der Restart in die Frühlingsrunde der Bezirksliga West geglückt. Beim TSV Langquaid setzte sich die Schmid-Elf in einem kampfbetonten Spitzenspiel mit 2:0 durch und feierte damit einen enorm wichtigen Auswärtssieg. Die Partie war insgesamt eher von Zweikämpfen und Intensität als von fußballerischen Höhepunkten geprägt. Der ATSV war in der ersten Halbzeit optisch leicht überlegen, tat sich aber schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Auch Langquaid fand offensiv nur selten Lösungen, sodass es torlos in die Pause ging.

Spielentscheidend war dann die 60. Minute: Stephan König brachte einen Freistoß aus rund 30 Metern in den Strafraum, wo ein Langquaider Verteidiger den Ball unglücklich ins eigene Tor verlängerte – die wichtige Führung für Kelheim. In der Folge probierte Langquaid nochmal alles, kam auch zu einigen Abschlüssen, doch der ATSV verteidigte die knappe Führung clever weg. In der Nachspielzeit machte Kelheim dann endgültig den Deckel drauf. Neuzugang Johannes Grau legte nach einem Konter quer auf Salah Ettalii, der cool zum 2:0-Endstand verwandelte.