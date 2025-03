ATSV startet mit Auswärtssieg-Landau vor der Brust

In einer umkämpften Partie auf Augenhöhe spielte sich das Geschehen zunächst überwiegend im Mittelfeld ab, mit wenigen gefährlichen Szenen in den Strafräumen. Das erste Ausrufezeichen setzte Kamil Hein nach knapp 20 Minuten mit einem Freistoß an den Außenpfosten.

In der 30. Minute belohnte sich die Schmid-Elf schließlich für ihre Bemühungen: Ein langer Ball von Kürzl fand Slonek auf der Außenbahn, der mit Übersicht zurücklegte – Hein verwandelte aus kurzer Distanz eiskalt zur Führung.

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv, wobei sich beide Mannschaften bezüglich ihrer spielerischen Fähigkeiten neutralisierten. Die ATSV-Defensive hielt Ergoldings gefährliche Offensivspieler weitestgehend in Schach, sodass Ergoldings Bemühungen schon vor Keeper Flo Dauerer versandeten. In der 77. Minute fiel dann die Entscheidung – und erneut über die rechte Seite. Hein setzte Slonek in Szene, der diesmal den eingewechselten Edin Radoncic im Rückraum fand. Der Joker fackelte nicht lange und stellte mit einem entschlossenen Abschluss auf 2:0. Aufgrund einer couragierten Leistung und Effizienz vor dem Tor festigt der ATSV mit diesem Sieg mit nun 34 Punkten den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag soll im ersten Heimspiel des Jahres daran angeknüpft werden. Zu Gast im Städtischen Stadion Kelheim ist der FSV Landau.