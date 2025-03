ATSV startet gegen Tabellennachbar Ergolding in Restrückrunde

Nach der rund dreimonatigen Winterpause rollt für den ATSV am kommenden Samstag endlich wieder der Ball!

Mit einem intensiven Vorbereitungsprogramm, bestehend aus fünf Wochen Training, einem Trainingslager in Bad Vigaun und vier Testspielen, hat sich die Mannschaft von Coach Schmid auf die verbleibenden elf Partien vorbereitet. Trotz zweier Niederlagen gegen Kareth-Lappersdorf und Obernzell-Erlau zeigte das Team insgesamt eine positive Entwicklung und konnte mit Siegen gegen Bach und Töging überzeugende Auftritte liefern.

Die Neuzugänge Ben Ritzinger, Salah Etalii und Edin Radoncic wurden gut integriert und werden die Mannschaft sowohl in der Breite als auch in der Qualität verstärken.

Der Pflichtspielauftakt führt den ATSV zum FC Ergolding, dem Vizemeister der vergangenen Saison. Die von Ergolding-Urgestein Michael Heckner trainierte Mannschaft belegt aktuell punktgleich mit dem ATSV den fünften Platz und hat nach einem durchwachsenen Start zur Form zurückgefunden. In der Vorbereitung wusste Ergolding mit starken Ergebnissen zu überzeugen, was die Gimmicks zum Start der Restrückrunde vor eine große Auswärtsaufgabe stellt. Die junge, aber seit einigen Jahren eingespielte Mannschaft steht defensiv um Kapitän Fredlmeier ziemlich stabil und besitzt offensiv mit Schmidleitner, Osei-Tutu, Steil & Co. einige gefährliche Waffen.