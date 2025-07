ATSV siegt wieder in Unterzahl – Derby in Schierling steht bevor

Die passende Antwort folgte prompt: Direkt im Gegenzug steckte Ettalii auf Co-Spielertrainer Kamil Hein durch, der den Ball überlegt über den Torwart hob und nach einer knappen Viertelstunde ausglich. Chancen gab es anschließend auf beiden Seiten, ehe erneut die Kombination Ettalii-Hein zuschlug: Hein nutzte einen fast identischen Angriff wie beim 1:1 und brachte den ATSV in der 40. Minute in Führung.

Der ATSV Kelheim bleibt in der Bezirksliga West weiter makellos und feierte mit dem 2:1-Heimsieg gegen den TV Geisenhausen den dritten Sieg im dritten Spiel. Diesmal erwischte die Schmid-Elf jedoch einen schwachen Start: Nach einem Fehler im Spielaufbau lief man in einen Konter, den man nur per Foul im Strafraum stoppen konnte. Keeper Flo Dauerer parierte zunächst den Strafstoß, stand jedoch einen Schritt zu weit vor der Linie – beim zweiten Versuch war er machtlos.

Nach der Pause schwächten sich die Kelheimer wie schon in Plattling selbst, als Ettalii nach einer Tätlichkeit die rote Karte sah. In Unterzahl verteidigten die Gimmicks jedoch clever, hielten Geisenhausen weitgehend vom eigenen Tor fern und hätten durch einen Pfostenschuss von Hein fast die Vorentscheidung erzielt. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg. Der ATSV gehört damit zu den drei Teams, die nach drei Spielen die volle Punkteausbeute vorweisen können.

Am Sonntag kommt es nun zum Derby beim TV Schierling, einem der ebenfalls noch punktverlustfreien Teams. Schierling zählte bereits in der Vorsaison zu den Topmannschaften, wurde Vizemeister und scheiterte erst in der Relegation am Aufstieg. Trotz der Abgänge der Leistungsträger Zormeier und Löffler präsentiert sich das junge Team um Coach Salzberger und Kapitän Massinger in bestechender Frühform und gewann alle bisherigen Spiele souverän. Die vergangenen direkten Duelle waren stets intensiv geführt, endeten aber meist zugunsten der Labertaler.

Die Schmid-Elf will das gewonnene Selbstvertrauen nutzen und ist hochmotiviert, um in Schierling diesmal etwas Zählbares mitzunehmen.