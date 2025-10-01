– Foto: Alfred Brumbauer

ATSV siegt souverän in Sallach – Simbach zu Gast am Rennweg Bezirksliga West ATSV Kelheim Simbach

Der ATSV Kelheim bleibt weiter in beeindruckender Form und feierte beim SV Sallach einen 3:0-Auswärtserfolg. Mit einer reifen Leistung holte die Schmid-Elf bereits den zehnten Saisonsieg und den sechsten Dreier in Serie. Die Partie startete wie erwartet: Der ATSV war balldominant, Sallach versuchte über hart geführte Zweikämpfe ins Spiel zu finden. Kelheim tat sich zunächst schwer, klare Chancen zu erspielen. Nach knapp einer halben Stunde fiel dann die Führung nach einem Standard: Schandri brachte die Ecke, König verlängerte und Kapitän Max Rabl konnte am zweiten Pfosten den Ball noch annehmen und verwandeln (29.).

Nur zehn Minuten später legten die Gimmicks nach. Slonek brach außen durch, seine abgefälschte Flanke köpfte Moritz Limmer aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Netz (38.). Kurz vor und nach der Pause leistete sich der ATSV eine kleine Schwächephase, die Sallach mit drei guten Chancen durchaus hätte bestrafen können. In der 65. Minute sorgte Kelheim für die Entscheidung. Nach Foul an Limmer entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Dominik Schandri trat an und verwandelte gewohnt souverän zum 3:0. Danach war die Messe gelesen, die Gimmicks ließen nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg souverän ins Ziel.