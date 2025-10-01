ATSV siegt souverän in Sallach – Simbach zu Gast am Rennweg

Der ATSV Kelheim bleibt weiter in beeindruckender Form und feierte beim SV Sallach einen 3:0-Auswärtserfolg. Mit einer reifen Leistung holte die Schmid-Elf bereits den zehnten Saisonsieg und den sechsten Dreier in Serie.
Die Partie startete wie erwartet: Der ATSV war balldominant, Sallach versuchte über hart geführte Zweikämpfe ins Spiel zu finden. Kelheim tat sich zunächst schwer, klare Chancen zu erspielen. Nach knapp einer halben Stunde fiel dann die Führung nach einem Standard: Schandri brachte die Ecke, König verlängerte und Kapitän Max Rabl konnte am zweiten Pfosten den Ball noch annehmen und verwandeln (29.).
Nur zehn Minuten später legten die Gimmicks nach. Slonek brach außen durch, seine abgefälschte Flanke köpfte Moritz Limmer aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Netz (38.). Kurz vor und nach der Pause leistete sich der ATSV eine kleine Schwächephase, die Sallach mit drei guten Chancen durchaus hätte bestrafen können.
In der 65. Minute sorgte Kelheim für die Entscheidung. Nach Foul an Limmer entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Dominik Schandri trat an und verwandelte gewohnt souverän zum 3:0. Danach war die Messe gelesen, die Gimmicks ließen nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg souverän ins Ziel.
Mit diesem Erfolg bleibt der ATSV Tabellenführer, mit sechs Punkten Vorsprung vor Ergolding und TG Straubing.
Am Samstag empfängt man den ASCK Simbach am Inn. Während beide Teams in den vergangenen Jahren tabellarisch oft auf Augenhöhe waren, steckt Simbach in dieser Saison tief im Abstiegskampf.
Mit Haris Sistek, über Jahre einer der Top-Spieler der Liga, und Spielertrainer Muhamed Subasic gingen zwei Schlüsselfiguren von Bord. Mit Kevin Grobauer wurde ein langjähriger Simbacher Leistungsträger als Spielertrainer installiert. Mit sieben Punkten rangiert man auf Platz 15.
Trotz der klaren Ausgangslage weiß der ATSV um die Aufgabe, will aber auch zuhause weiter in der Erfolgsspur bleiben und die Punkte am Rennweg behalten.
Anpfiff ist am Samstag um 15:00 Uhr im Stadion am Rennweg.