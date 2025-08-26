– Foto: Norbert Herrmann

ATSV siegt souverän – Härtetest in Neufraunhofen Verlinkte Inhalte Bezirksliga West ATSV Kelheim Neufraunhof.

Der ATSV Kelheim bleibt in der Erfolgsspur: Gegen die TuS Pfarrkirchen feierte die Schmid-Elf am Samstag einen verdienten und ungefährdeten 4:1-Heimsieg. Bereits nach vier Minuten stellte Nico Pollmann die Weichen früh auf Sieg, als er nach etwas Billard im Strafraum am schnellsten reagierte und zum 1:0 traf. Kelheim drückte anschließend weiter und erspielte sich zahlreiche hochkarätige Chancen. In der 27. Minute staubte Marcus Slonek einen parierten Schandri-Schuss zum 2:0 ab. Kurz vor der Pause hätte Pfarrkirchen fast verkürzt, der ATSV rettete die Zwei-Tore-Führung aber in die Kabine.

Nach der Halbzeit zeigten sich die Gimmicks wieder dominant. Stephan König köpfte nach Hein-Flanke in der 53. Minute das 3:0, ehe Hein selbst nach Vorarbeit von Schandri (72.) auf 4:0 stellte. In der Schlussphase ließ die Konzentration etwas nach, sodass die Gäste noch zum Anschlusstreffer kamen – mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht. Mit nun 17 Punkten aus sieben Spielen bleibt der ATSV Tabellenführer, allerdings dicht gefolgt von Schierling, TG Straubing und Aiglsbach, die mit 15 Punkten eng dran sind.