ATSV siegt souverän – Härtetest in Neufraunhofen

Der ATSV Kelheim bleibt in der Erfolgsspur: Gegen die TuS Pfarrkirchen feierte die Schmid-Elf am Samstag einen verdienten und ungefährdeten 4:1-Heimsieg.
Bereits nach vier Minuten stellte Nico Pollmann die Weichen früh auf Sieg, als er nach etwas Billard im Strafraum am schnellsten reagierte und zum 1:0 traf. Kelheim drückte anschließend weiter und erspielte sich zahlreiche hochkarätige Chancen. In der 27. Minute staubte Marcus Slonek einen parierten Schandri-Schuss zum 2:0 ab. Kurz vor der Pause hätte Pfarrkirchen fast verkürzt, der ATSV rettete die Zwei-Tore-Führung aber in die Kabine.
Nach der Halbzeit zeigten sich die Gimmicks wieder dominant. Stephan König köpfte nach Hein-Flanke in der 53. Minute das 3:0, ehe Hein selbst nach Vorarbeit von Schandri (72.) auf 4:0 stellte. In der Schlussphase ließ die Konzentration etwas nach, sodass die Gäste noch zum Anschlusstreffer kamen – mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht.
Mit nun 17 Punkten aus sieben Spielen bleibt der ATSV Tabellenführer, allerdings dicht gefolgt von Schierling, TG Straubing und Aiglsbach, die mit 15 Punkten eng dran sind.
Am Freitagabend geht es nun zum schweren Auswärtsspiel beim SV Neufraunhofen. Nach dem Abschied des langjährigen Erfolgsgespanns Auhagen/Treimer, die ihren größten Erfolg 2023 mit dem Aufstieg in die Landesliga feierten, hat mit Christian Endler ein neuer Coach übernommen. Dennoch steht der Großteil der Erfolgsgaranten der letzten Jahre wie die Brenninger-Brüder, Haas und Eglhuber weiterhin im Kader, sodass der SVN wieder zu den Top-Teams der Liga zählen sollte. In der noch jungen Saison konnte man bisher 12 Punkte aus den ersten sieben Partien ergattern.
Gerade auf heimischem Rasen im Waldstadion wird die Endler-Elf dem ATSV sicherlich eine Top-Leistung abverlangen, um zu bestehen.
Die ATSV-Kicker reisen jedoch mit Vorfreude und breiter Brust an und wollen auch im Flutlichtspiel in Neufraunhofen ungeschlagen bleiben.
Anstoß ist am Freitagabend um 19:15 Uhr.