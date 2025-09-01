ATSV siegt in Neufraunhofen – Aiglsbach zum Gillamoosauftakt

– Foto: Alfred Brumbauer

Der ATSV Kelheim hat mit einer überzeugenden Vorstellung auch das Auswärtsspiel beim SV Neufraunhofen erfolgreich bestritten und bleibt durch einen 2:0-Erfolg weiterhin ungeschlagen. Bereits in der 8. Minute gingen die Gimmicks in Führung: Nach Hereingabe von Slonek setzte sich Stephan König im Strafraum durch und legte quer auf Nico Pollmann, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Im Anschluss kontrollierte der ATSV die Partie, ohne jedoch viele zwingende Chancen herauszuspielen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Auch in Halbzeit zwei änderte sich das Bild nicht. Kelheim bestimmte das Geschehen und hätte frühzeitig für die Entscheidung sorgen können. Die größte Gelegenheit hatte Kürzl, der nach knapp einer Stunde nur den Pfosten traf. Defensiv stand man stabil und hielt die Gastgeber konsequent vom eigenen Tor fern. Die Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Jonas Haas nach Vorlage von Merkl aus elf Metern trocken zum 2:0-Endstand verwandelte. Mit diesem Erfolg schraubt der ATSV sein Punktekonto auf 20 Zähler aus acht Spielen und bleibt Spitzenreiter. Eng bleibt es dennoch, da Schierling, TG Straubing und Aiglsbach mit jeweils 18 Punkten dicht folgen – Straubing hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.