ATSV siegt in Neufraunhofen – Aiglsbach zum Gillamoosauftakt

Der ATSV Kelheim hat mit einer überzeugenden Vorstellung auch das Auswärtsspiel beim SV Neufraunhofen erfolgreich bestritten und bleibt durch einen 2:0-Erfolg weiterhin ungeschlagen.
Bereits in der 8. Minute gingen die Gimmicks in Führung: Nach Hereingabe von Slonek setzte sich Stephan König im Strafraum durch und legte quer auf Nico Pollmann, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Im Anschluss kontrollierte der ATSV die Partie, ohne jedoch viele zwingende Chancen herauszuspielen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.
Auch in Halbzeit zwei änderte sich das Bild nicht. Kelheim bestimmte das Geschehen und hätte frühzeitig für die Entscheidung sorgen können. Die größte Gelegenheit hatte Kürzl, der nach knapp einer Stunde nur den Pfosten traf. Defensiv stand man stabil und hielt die Gastgeber konsequent vom eigenen Tor fern. Die Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Jonas Haas nach Vorlage von Merkl aus elf Metern trocken zum 2:0-Endstand verwandelte.
Mit diesem Erfolg schraubt der ATSV sein Punktekonto auf 20 Zähler aus acht Spielen und bleibt Spitzenreiter. Eng bleibt es dennoch, da Schierling, TG Straubing und Aiglsbach mit jeweils 18 Punkten dicht folgen – Straubing hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.
Am Mittwochabend steht nun ein echtes Highlight am Rennweg bevor: Einen Tag vor dem Gillamoosauftakt empfängt der ATSV den TV Aiglsbach. Der TVA, trainiert von Torsten Holm und Ex-ATSV-Akteur Dominik Huber, ist nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien zuletzt richtig heiß gelaufen und hat fünf Siege in Serie eingefahren. Besonders offensiv verfügen die Gäste mit Gröber, Scheuchenpflug, Schmidt & Co. bekannterweise über genügend Qualität.
Die Ausgangslage verspricht also ein echtes Topspiel: Beide Teams befinden sich in starker Form und rangieren ganz oben in der Tabelle. An Brisanz hat es in den vergangenen Duellen ohnehin nicht gemangelt und beide Teams würden wohl auch sehr gerne als Derbysieger ins Gillamooswochenende starten wollen.
Anpfiff ist am Mittwochabend um 19 Uhr im Stadion am Rennweg.