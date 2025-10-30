– Foto: Charly Becherer

ATSV setzt Negativlauf fort – Plattling zu Gast am Rennweg Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West ATSV Kelheim Plattling

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SpVgg Plattling Plattling 14:00 PUSH

Der ATSV Kelheim steckt weiter in der Ergebniskrise. Auch in Falkenberg setzte es eine 1:2-Niederlage – die dritte Pleite in Folge. Bereits nach drei Minuten erwischten die Hausherren den besseren Start. Nach einer unnötig verursachten Ecke stand Maierhofer am ersten Pfosten frei und köpfte zur frühen Führung ein. Der ATSV hatte im Anschluss wie so oft viel Ballbesitz, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Nach 25 Minuten fiel dennoch der Ausgleich: Eine Freistoßflanke von Nico Pollmann fand Stephan König, der aus kurzer Distanz per Kopf verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel folgte dann wieder der Dämpfer. Nach Ballverlust im Mittelfeld reichte ein langer Ball auf Almoustafa, der aus 16 Meter Dauerer überwandt (56.). Kelheim lief in der Folge wieder an, Falkenberg verteidigte mit Mann und Maus. Ein möglicher Elfmeter wurde den Gimmicks verwehrt, ansonsten brachte man den SCF-Keeper kaum ernsthaft in Bedrängnis.