ATSV setzt Negativlauf fort – Plattling zu Gast am Rennweg

Der ATSV Kelheim steckt weiter in der Ergebniskrise. Auch in Falkenberg setzte es eine 1:2-Niederlage – die dritte Pleite in Folge.
Bereits nach drei Minuten erwischten die Hausherren den besseren Start. Nach einer unnötig verursachten Ecke stand Maierhofer am ersten Pfosten frei und köpfte zur frühen Führung ein. Der ATSV hatte im Anschluss wie so oft viel Ballbesitz, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Nach 25 Minuten fiel dennoch der Ausgleich: Eine Freistoßflanke von Nico Pollmann fand Stephan König, der aus kurzer Distanz per Kopf verwandelte.
Nach dem Seitenwechsel folgte dann wieder der Dämpfer. Nach Ballverlust im Mittelfeld reichte ein langer Ball auf Almoustafa, der aus 16 Meter Dauerer überwandt (56.).
Kelheim lief in der Folge wieder an, Falkenberg verteidigte mit Mann und Maus. Ein möglicher Elfmeter wurde den Gimmicks verwehrt, ansonsten brachte man den SCF-Keeper kaum ernsthaft in Bedrängnis.
Nach vier Spielen ohne Sieg bleibt der ATSV auf Platz zwei, da auch teils die Konkurrenz Federn ließ. Trotzdem ist klar, dass die Schmid-Elf schleunigst wieder in die Spur finden muss, um im engen Spitzenfeld nicht weiter abzurutschen.
Die Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen die SpVgg Plattling. Der Aufsteiger belegt mit 18 Punkten Rang elf und spielt bislang eine solide Saison. Besonders im Fokus steht Ex-Regionalligaspieler Sebastian Niedermayer, der mit acht Treffern seine Torgefahr schon unter Beweis stellte.
Das Hinspiel entschied der ATSV knapp mit 2:1 für sich und will nun im zweiten Aufeinandertreffen dieser Saison endlich wieder dreifach punkten – am besten mit einem überzeugenden Auftritt vor heimischem Publikum.
Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr im Stadion am Rennweg.