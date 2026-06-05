ATSV Scharmbeckstotel verpflichtet Rieper vom FC Oste/Oldendorf

Mit Neele Rieper schließt sich eine weitere Spielerin dem ATSV Scharmbeckstotel an. Die 25-Jährige Mittelfeldspielerin gehörte beim FC Oste/Oldendorf aus dem Kreis Stade in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil der Landesliga-Mannschaft.
In der aktuellen Saison kam Rieper auf 15 Einsätze in der Landesliga. Dabei erzielte sie zwei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.
Auf der Suche nach einer neuen sportlichen Heimat
Nach Angaben des Vereins war Rieper aufgrund einer wohnortbedingten Veränderung auf der Suche nach einer neuen sportlichen Heimat in der Region. Die Mittelfeldspielerin entschied sich schließlich für den ATSV Scharmbeckstotel.
„Weil mich das Gesamtpaket aus Mannschaft, Verein und sportlichen Zielen überzeugt hat. Ein Verein mit einer klaren Vision und einer starken Gemeinschaft!“, begründet Rieper ihren Wechsel auf dem Instagram-Kanal ihres neuen Vereins.
Schnelligkeit, Ehrgeiz und Teamgeist
Der ATSV hebt insbesondere Riepers Schnelligkeit hervor. Zudem verweist der Verein auf ihren Ehrgeiz und ihre Erfahrung.
Auch die 25-Jährige beschreibt ihre Stärken klar. „Mich zeichnen vor allem meine Schnelligkeit, mein Ehrgeiz und mein Teamgeist aus“, erklärt Rieper. „Ich versuche immer 100% für meine Mannschaft zu geben und mich stetig zu verbessern.“
Lese-Tipp: „Emotionale Achterbahnfahrt, die sehr viel Kraft gekostet hat“
Nach nur einer Saison steigt der ATSV Scharmbeckstotel wieder aus der Frauen-Oberliga Niedersachsen West ab. Die Planungen für die Zukunft laufen bereits auf Hochtouren.