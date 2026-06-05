ATSV Scharmbeckstotel verpflichtet Rieper vom FC Oste/Oldendorf Der Oberliga-Absteiger hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. von FuPa Lüneburg · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens K.

Mit Neele Rieper schließt sich eine weitere Spielerin dem ATSV Scharmbeckstotel an. Die 25-Jährige Mittelfeldspielerin gehörte beim FC Oste/Oldendorf aus dem Kreis Stade in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil der Landesliga-Mannschaft.

In der aktuellen Saison kam Rieper auf 15 Einsätze in der Landesliga. Dabei erzielte sie zwei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Auf der Suche nach einer neuen sportlichen Heimat

Nach Angaben des Vereins war Rieper aufgrund einer wohnortbedingten Veränderung auf der Suche nach einer neuen sportlichen Heimat in der Region. Die Mittelfeldspielerin entschied sich schließlich für den ATSV Scharmbeckstotel. „Weil mich das Gesamtpaket aus Mannschaft, Verein und sportlichen Zielen überzeugt hat. Ein Verein mit einer klaren Vision und einer starken Gemeinschaft!“, begründet Rieper ihren Wechsel auf dem Instagram-Kanal ihres neuen Vereins.