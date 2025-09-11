ATSV Scharmbeckstotel empfängt TiMoNo: Schwere Aufgabe zum Auftakt

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Freitag trifft ATSV Scharmbeckstotel auf den Tabellenführer SV TiMoNo. Während die Gastgeberinnen defensiv stabil stehen und überraschen wollen, reisen die Gäste mit klaren Ambitionen und Rückenwind an.

Für den ATSV Scharmbeckstotel wird es am Freitag ein anspruchsvolles Spiel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West, wenn der Tabellenletzte auf den Spitzenreiter SV TiMoNo trifft. Die Gastgeberinnen treffen auf eine der stärksten Mannschaften der Liga und müssen alles in die Waagschale werfen, um bestehen zu können.



„Am kommenden Spiel – Freitag – erwartet uns einer der Titelkandidaten und somit ein sehr anspruchsvolles, schwieriges Spiel für uns. Wir werden versuchen, defensiv konsequent zu arbeiten und mit gezielten Aktionen auch offensiv zu überraschen“, sagt Trainer Axel Wilckens. TiMoNo reist mit großem Selbstvertrauen an. „Nach der spielfreien Woche fahren wir selbstbewusst nach Scharmbeckstotel zum Auswärtsspiel. Wir wollen drei Punkte holen und unsere Ambitionen unterstreichen“, erklärt Trainer Jan-Henrik Koppelkam. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung ergänzt er: „Nach einer guten Trainingswoche sind wir bester Dinge und freuen uns auf das morgige Spiel. Wir hoffen auch darauf, dass uns einige Fans beim Auswärtsspiel begleiten und unterstützen.“