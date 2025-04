ATSV sammelt weiter Punkte – Herausforderung Aiglsbach steht bevor

Der ATSV startete ordentlich in die Partie und ging bereits in der 9. Minute in Führung: Usik luchste einem Landauer Spieler im Gäste-Strafraum clever den Ball ab und wurde dabei gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte Kamil Hein souverän zur frühen Führung. Im Anschluss verlor man jedoch die Kontrolle über die Partie und war größtenteils mit Defensivarbeit beschäftigt. Nach der Pause fand das Team von Coach Schmid wieder besser ins Spiel. In der 75. Minute hatte Haas die große Chance zur Entscheidung, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am stark reagierenden Landauer Keeper Bielmeier. Fünf Minuten später machte es der ATSV dann besser: Kürzl leitete selbst ein, scheiterte jedoch nach Radoncics Hereingabe aus kurzer Distanz am Keeper– für den Abpraller stand Hein goldrichtig und schnürte den Doppelpack.

Mit nun 37 Punkten bleibt der ATSV auf Platz 4, doch am kommenden Sonntag wartet mit dem TV Aiglsbach eine traditionell schwere Auswärtsaufgabe. Die Holledauer wurden vor der Saison aufgrund ihres mit Klasse-Fußballern wie Gröber, Scheuchenpflug und Rasch gespickten Kaders hoch gehandelt. Bislang blieben sie aber hinter den Erwartungen zurück und stehen mit 24 Punkten auf einem der beiden Plätze zur Abstiegsrelegation. Dennoch hat die Mannschaft unter dem seit Winter tätigen Trainer Torsten Holm zuletzt wichtige Punkte gesammelt und zeigt sich seit dem Trainerwechsel formverbessert.

Das Hinspiel entschied der ATSV zuhause mit einer starken Leistung 3:1 für sich, jedoch war die Reise in die Sommerau für die Gimmicks in den vergangenen Jahren ein hartes Pflaster. Seit 2014, damals noch in der Kreisliga, konnte man dort nicht mehr gewinnen.

Die ATSV-Kicker können aufgrund der derzeitigen Form und Tabellensituation frei aufspielen – eine gute Gelegenheit diesen Nimbus endlich zu brechen.

Anstoß ist am Sonntag um 16:00 Uhr in Aiglsbach. Zuvor treffen um 14:00 Uhr die jeweiligen Zweitvertretungen in einem richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf der Kreisklasse aufeinander.