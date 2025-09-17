– Foto: Alexander Schmiedl

ATSV ringt Türk Gücü nieder – Walkertshofen kommt zu Gast Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West ATSV Kelheim Walkertshof.

Der Höhenflug des ATSV Kelheim geht weiter: Im Spitzenspiel beim hochgehandelten Tabellenzweiten Türk Gücü Straubing setzten sich die Gimmicks in einem intensiven Duell knapp, aber nicht unverdient mit 3:2 durch und behaupteten damit die Tabellenspitze. Wie so oft zuletzt, startete der ATSV optimal, war in der Anfangsphase aktiver und belohnte sich früh. Stephan König verlängerte einen Einwurf per Kopf, Nico Pollmann nahm den Ball an der Sechzehnerkante auf und setzte ihn mit seinem starken linken Fuß ins Eck zur 1:0-Führung. Nach rund 20 Minuten kam Türk Gücü immer besser auf und ließen ihre individuelle Klasse immer öfter aufblitzen. Ein Abseitstor, Pfosten, Latte und ein stark aufgelegter Flo Dauerer verhinderten zunächst den Ausgleich. In dieser Phase hätte Kamil Hein sogar erhöhen können, scheiterte jedoch in der 30. Minute mit einem Elfmeter an TG-Keeper Sidibeh. Kurz vor der Pause war es dann ein Foul an Shalaj, das zum Strafstoß führte – Abraham verwandelte sicher zum Ausgleich, den sich TG in dieser Phase durchaus verdient hat.

Nach Wiederanpfiff spielten beide Teams mit teils offenem Visier. Nach einer knappen Stunde wurde Marcus Slonek im Sechzehner gelegt – diesmal trat Stephan König an und verwandelte souverän zur 2:1-Führung. Doch Türk Gücü schlug postwendend zurück: Abraham war nach feiner Flanke am zweiten Pfosten zur Stelle und köpfte zum 2:2 ein. Nach 70 Minuten zog der ATSV das Spiel dann für sich: Eine Ecke von Johannes Kürzl drückte Tobias Kellner aus wenigen Metern per Kopf über die Linie zur dritten Kelheimer Führung. In der Schlussphase warf Straubing alles nach vorne, doch die ATSV-Defensive warf sich in jeden Ball und Flo Dauerer fischte in der 90. Minute einen Shalaj-Freistoß aus dem Winkel.