ATSV ringt Türk Gücü nieder – Walkertshofen kommt zu Gast

Der Höhenflug des ATSV Kelheim geht weiter: Im Spitzenspiel beim hochgehandelten Tabellenzweiten Türk Gücü Straubing setzten sich die Gimmicks in einem intensiven Duell knapp, aber nicht unverdient mit 3:2 durch und behaupteten damit die Tabellenspitze.
Wie so oft zuletzt, startete der ATSV optimal, war in der Anfangsphase aktiver und belohnte sich früh. Stephan König verlängerte einen Einwurf per Kopf, Nico Pollmann nahm den Ball an der Sechzehnerkante auf und setzte ihn mit seinem starken linken Fuß ins Eck zur 1:0-Führung. Nach rund 20 Minuten kam Türk Gücü immer besser auf und ließen ihre individuelle Klasse immer öfter aufblitzen. Ein Abseitstor, Pfosten, Latte und ein stark aufgelegter Flo Dauerer verhinderten zunächst den Ausgleich. In dieser Phase hätte Kamil Hein sogar erhöhen können, scheiterte jedoch in der 30. Minute mit einem Elfmeter an TG-Keeper Sidibeh. Kurz vor der Pause war es dann ein Foul an Shalaj, das zum Strafstoß führte – Abraham verwandelte sicher zum Ausgleich, den sich TG in dieser Phase durchaus verdient hat.
Nach Wiederanpfiff spielten beide Teams mit teils offenem Visier. Nach einer knappen Stunde wurde Marcus Slonek im Sechzehner gelegt – diesmal trat Stephan König an und verwandelte souverän zur 2:1-Führung. Doch Türk Gücü schlug postwendend zurück: Abraham war nach feiner Flanke am zweiten Pfosten zur Stelle und köpfte zum 2:2 ein.
Nach 70 Minuten zog der ATSV das Spiel dann für sich: Eine Ecke von Johannes Kürzl drückte Tobias Kellner aus wenigen Metern per Kopf über die Linie zur dritten Kelheimer Führung. In der Schlussphase warf Straubing alles nach vorne, doch die ATSV-Defensive warf sich in jeden Ball und Flo Dauerer fischte in der 90. Minute einen Shalaj-Freistoß aus dem Winkel.
So gewinnt die Schmid-Elf nach Neufraunhofen und Aiglsbach auch das dritte Spitzenspiel in Serie. Mit der Momentaufnahme von 26 Punkten und der Tabellenführung nach einem Saisondrittel ist man im Kelheimer Lager natürlich hochzufrieden, tut jedoch gut daran, auch bei den kommenden Aufgaben weiter voll bei der Sache zu bleiben.
Am Samstag geht es nun wieder zuhause ran gegen den FC Walkertshofen. Der Landkreisrivale, der sich in den letzten beiden Spielzeiten gut in der Bezirksliga etablieren konnte, kommt diese Saison arg gebeutelt daher. Die zwei langjährigen Leistungsträger Zettl und Knogler fehlen verletzungsbedingt lange bis endgültig, und auch ergebnistechnisch kommt die Elf von Spielertrainer Brandl nicht in Schwung. Mit nur fünf Punkten aus zehn Spielen steckt der FCW im Tabellenkeller fest. Trotz des tabellarischen Unterschieds weiß man beim ATSV gerade um die Qualität des Trios Maier, Brandl und Langwieser.
Klar ist aber, dass die Schmid-Elf sich auf heimischem Rasen nicht vom derzeitigen Lauf bremsen lassen will und die nächsten drei Punkte anstrebt.
Anpfiff ist um 15:00 Uhr im Stadion am Rennweg.