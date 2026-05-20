ATSV plant Neustart mit Linksfuß Nils Antoni

Der Ahrensburger TSV arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Hansa nimmt das künftige Bezirksliga-Team immer mehr Gestalt an. Nun hat der ATSV den nächsten Rückkehrer vorgestellt: Nils Antoni kommt zurück an den Stormarnplatz und verlässt den TV Meckelfeld.
Der Linksfuß hatte Ahrensburg vor einigen Jahren wegen seines Studiums verlassen. Nun schließt er sich wieder seinem früheren Verein an. Antoni war bereits vor sechs Jahren Teil des Landesliga-Kaders und soll künftig vor allem auf der linken Bahn für Impulse sorgen.
Trainer Marc Jahn freut sich über die Rückkehr. „Nils freut sich sehr, wieder nach Hause zu kommen“, sagt der Coach. Sportlich wie menschlich verspricht sich Jahn einiges vom Zugang: „Wir versprechen uns von seiner Art Fußball zu spielen und durch sein offenes, freundliches Wesen einen enormen Mehrwert für das Teamgebilde.“
Damit setzt Ahrensburg weiter auf Spieler, die den Verein kennen und eine Verbindung zum ATSV haben. Bereits zuvor hatte der Klub die Rückkehr von Dennis Sailer bekanntgegeben, der nach einem Jahr beim Rahlstedter SC wieder für Ahrensburg auflaufen wird.
Der ATSV steht nach einer schweren Landesliga-Saison vor einem Neustart. Nach sechs Jahren in der Landesliga geht es eine Klasse tiefer weiter. Der Verein will den Umbruch offenbar bewusst mit Spielern angehen, die Identifikation, Erfahrung und Verlässlichkeit mitbringen.
Antoni ist dabei nicht der letzte Rückkehrer. Der Verein kündigte an, dass sich die Anhänger schon bald auf weitere bekannte Gesichter freuen dürfen. Für den Ahrensburger TSV geht es nun darum, aus einer enttäuschenden Saison die richtigen Schlüsse zu ziehen - und in der Bezirksliga wieder eine stabile Grundlage aufzubauen.
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