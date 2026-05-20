ATSV plant Neustart mit Linksfuß Nils Antoni Ahrensburger TSV holt Nils Antoni zurück an den Stormarnplatz. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Hansa nimmt der Bezirksliga-Kader für 2026/27 weiter Form an. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Transfer beim ATSV. – Foto: red/KI

Der Ahrensburger TSV arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Hansa nimmt das künftige Bezirksliga-Team immer mehr Gestalt an. Nun hat der ATSV den nächsten Rückkehrer vorgestellt: Nils Antoni kommt zurück an den Stormarnplatz und verlässt den TV Meckelfeld.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Linksfuß hatte Ahrensburg vor einigen Jahren wegen seines Studiums verlassen. Nun schließt er sich wieder seinem früheren Verein an. Antoni war bereits vor sechs Jahren Teil des Landesliga-Kaders und soll künftig vor allem auf der linken Bahn für Impulse sorgen.

Jahn sieht Mehrwert für das Team Trainer Marc Jahn freut sich über die Rückkehr. „Nils freut sich sehr, wieder nach Hause zu kommen“, sagt der Coach. Sportlich wie menschlich verspricht sich Jahn einiges vom Zugang: „Wir versprechen uns von seiner Art Fußball zu spielen und durch sein offenes, freundliches Wesen einen enormen Mehrwert für das Teamgebilde.“ Damit setzt Ahrensburg weiter auf Spieler, die den Verein kennen und eine Verbindung zum ATSV haben. Bereits zuvor hatte der Klub die Rückkehr von Dennis Sailer bekanntgegeben, der nach einem Jahr beim Rahlstedter SC wieder für Ahrensburg auflaufen wird.