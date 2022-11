ATSV Pirkensee-Ponholz II konnte sich die Punkte holen A-Klasse 3

Im Hinspiel konnte der SV Wenzenbach II klar mit einem 4:2 die Punkte mit nach Hause nehmen, im Rückspiel lieferten sie daheim vor 50 Zuschauern ein Remis gegen die SpVgg Ramspau II ab. In der ersten Halbzeit gelang Nico Lasar, die Gastgeber in der 28. Minute in Führung zu bringen, doch in der zweiten Hälfte gelang Dominik Dem in der 49. Minute der Ausgleichstreffer, danach hielten beide Teams hinten dicht. Schiedsrichter: Walter Schaffert

ATSV Kallmünz - SpVgg Stadtamhof Regensburg II 3:3 (2:2)

Eine Partie auf Augenhöhe lieferte der ATSV Kallmünz und die SpVgg Stadtamhof Regensburg II am 17. Spieltag ab. Wie auch in der Hinrunde endete das Spiel in einem Remis vor 40 Zuschauern. In der 14. Minute brachte Oliver Schmidts die Gastgeber in Führung, Lukas Hofmann glich in der 19. Minute bereits das erste Mal aus. Erneute Führung brachte Torschütze Oliver Schmidts in der 26. Minute für den ATSV Kallmünz, was Alexander Hofmann in der 37. Minute durch einen Elfmetertreffer gekonnt ausglich. Auch in der zweiten Halbzeit ging der ATSV in Führung, Michael Braun erzielte in der 65. Minute das 3:2. In der 84. Minute gab es einen weiteren Elfmeter für die SpVgg Stadtamhof II, welchen Darjan Demirovic dankend annahm und somit den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Schiedsrichter: Arno Pilz