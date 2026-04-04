ATSV nach Heimpleite mit Top-Start ins Osterwochenende von Christian Gottschalk · 04.04.2026, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Martner

Der ATSV Kelheim musste in den vergangenen beiden Partien Licht und Schatten hinnehmen. Nach der bitteren 2:4-Heimniederlage gegen den VfB Straubing zeigte die Schmid-Elf am Gründonnerstag die richtige Reaktion und gewann souverän mit 5:1 bei der TuS Pfarrkirchen. Im Heimspiel gegen Straubing startete der ATSV eigentlich optimal. Durch frühe Treffer von Stephan König und Kamil Hein lag man bereits mit 2:0 in Front und hatte das Spiel zunächst gut im Griff. In der Folge ließ Kelheim die Partie jedoch zunehmend aus der Hand gleiten. Vor allem bei Standards wurde Straubing immer gefährlicher und drehte das Spiel letztlich komplett. Besonders bitter: Neben der 2:4-Niederlage sah Kapitän Max Rabl auch noch die rote Karte.

Nach der enttäuschenden Heimpleite stand am Gründonnerstag die weite Auswärtsfahrt nach Pfarrkirchen an – und dort gelang dem ATSV ein starker Start ins Osterwochenende. Von Beginn an präsent und spielerisch sauber, führte man zur Pause durch Tore von Johannes Grau und Stephan König bereits mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel musste Kelheim zwar kurz eine kleine Schwächephase überstehen, spielte die Partie danach aber souverän zu Ende. Weitere Treffer von Grau, König und Jonas Haas sorgten am Ende für einen auch in der Höhe verdienten 5:1-Auswärtssieg. In der Tabelle musste der ATSV zwar Türk Gücü Straubing den Vortritt an der Spitze lassen, steht mit drei Punkten Rückstand aber weiterhin auf Rang zwei.