ATSV muss nach heftiger Heimpleite in Simbach bestehen

Der ATSV musste am vergangenen Wochenende eine derbe 1:5-Heimniederlage gegen den FSV VfB Straubing hinnehmen. Es war gleichzeitig die wohl schwächste Saisonleistung, bei der man bereits zur Halbzeit mit 1:4 ins Hintertreffen geraten war. Die Gäste nutzten eine Vielzahl an Ballverlusten und Unkonzentriertheiten im Passspiel konsequent aus und kamen immer wieder über ähnliche Muster – schnelle Umschaltaktionen nach ATSV-Fehlern – zum Erfolg.

Der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 durch einen sehenswerten Distanzschuss von Jonas Haas aus rund 16 Metern war somit nur Ergebniskosmetik. Auch nach dem Seitenwechsel konnte der ATSV keine echte Druckphase entwickeln oder ein Comeback andeuten. Stattdessen legte Straubing nochmals nach und sorgte für einen gebrauchten Nachmittag auf heimischem Platz. Die Enttäuschung über die eigene Leistung war entsprechend groß – nun gilt es, in der kommenden Partie ein anderes Gesicht zu zeigen.

Am Samstag steht die weiteste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm – es geht zum ASCK Simbach an die österreichische Grenze. Die Gastgeber stehen aktuell auf Platz 10 der Tabelle und benötigen noch Punkte, um sich nach unten abzusichern. Trainiert wird das Team vom Ex-Profi Muhamed Subasic, der punktuell auch selbst noch auf dem Platz aktiv ist.

In der Rückrunde zeigt sich Simbach bislang wechselhaft: Aus den vier Spielen seit der Winterpause holten sie fünf Punkte. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Innstädter ist Haris Sistek, der mit bereits 12 Saisontoren aus dem Mittelfeld zu den auffälligsten Spielern der Liga gehört.

Für den ATSV wird es nach dem letzten Wochenende vor allem darum gehen, wieder die eigenen Stärken und Tugenden abzurufen. Nur so kann man sich beim schweren Auswärtsspiel in Simbach etwas ausrechnen und die Formkurve wieder in eine andere Richtung lenken.

Anpfiff ist am Samstag um 16:00 Uhr in Simbach am Inn.