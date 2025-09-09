ATSV muss nach Derbysieg im nächsten Spitzenspiel bestehen

– Foto: Alexander Schmiedl

Vor dem Gillamoosauftakt bekamen die 590 Zuschauer am Mittwochabend am Rennweg einiges geboten. In einem packenden und intensiven Bezirksliga-Spitzenspiel setzte sich der ATSV Kelheim am Ende verdient mit 5:2 gegen den TV Aiglsbach durch und behauptete damit die Tabellenführung. Die Kelheimer fanden gut in die Partie und übernahmen in der Anfangsphase das Kommando. Nach einer Viertelstunde belohnte man sich: Johannes Kürzl steckte nach Balleroberung im Mittelfeld auf Marcus Slonek durch, der frei vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 einschob. Wenige Minuten später kippte das Spiel. Aiglsbach kam immer besser in die Zweikämpfe und nutzte die erste Stärkephase eiskalt aus. Nach einer Parade von Keeper Dauerer sprang der Ball unglücklich an das Bein eines ATSV-Verteidigers und trudelte zum Ausgleich ins Netz (26.). Zehn Minuten später schaltete der TVA nach Kelheimer Ballverlust blitzschnell um und Schmidt stellte auf 1:2. Mit dem Pausenpfiff meldete sich der ATSV jedoch zurück: Stephan König wurde im Strafraum am Abschluss gehindert, Kamil Hein verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2-Halbzeitstand.

Der Ausgleich tat der Schmid-Elf nach Wiederanpfiff sichtlich gut. Die Gimmicks fanden wieder besser zu ihrem Spiel und stellten mit zwei sauber gespielten Angriffen binnen weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Zunächst war es eine Merkl-Flanke, die Nico Pollmann erst an den Gegenspieler köpft, aber im zweiten Anlauf zum 3:2 verwertete (57.). Kurz darauf köpfte Stephan König nach einer Hummel-Flanke mit seinem 6. Saisontor zur 4:2-Führung (61.). Aiglsbach drückte in der Folge nochmals, doch Kelheim blieb hinten konzentriert, ließ nur wenig zu und hatte selbst einige Kontermöglichkeiten. In der 88. Minute fiel die endgültige Entscheidung: Nach Foul an Jonas Haas zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, diesmal übernahm Pollmann und verwandelte mit seinem zweiten Treffer souverän zum 5:2-Endstand. Am Ende stand ein verdienter Sieg in einem Derby, das seinem Ruf als Spitzenspiel mit zwei starken Teams gerecht wurde.