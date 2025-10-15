ATSV muss in der Rückrunde punkten

Zum Heimspielauftakt in der Rückrunde kommt die SG Walhalla Regensburg nach Pirkensee-Ponholz. Dabei handelt es sich gleich um ein ganz wichtiges Spiel, denn beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur vier Punkte und sie sind direkte Konkurrenten im Kampf um die Relegationsplätze bzw. den Klassenerhalt. Jan Fröhler ist positiv gestimmt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt noch schaffen kann:

Jan Fröhler (23): Wir wollen aus den restlichen 5 Spielen bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen, sodass wir auf einem Relegationsplatz erstmal überwintern können. Das Ziel ist es dann ab April für die restlichen 7 Spiele einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen und die Liga direkt zu halten.

FuPa: Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte sieht es in der Tabelle nicht so gut aus für den ATSV. Die Relegationsplätze sind aber auf jeden Fall noch erreichbar, zum ersten Nichtabstiegsplatz ist der Abstand dagegen schon etwas größer. Was habt Ihr Euch für die Rückrunde noch vorgenommen?

Ich habe mit 5 Jahren zum Fußball spielen angefangen und durfte in meiner Jugend viel Zeit in einem Nachwuchsleistungszentrum verbringen, wofür ich sehr dankbar bin. Jetzt bin ich seit ein paar Jahren hier und der Verein liegt mir sehr am Herzen. Es macht mir extrem viel Spaß hier bei diesem tollen Verein zu spielen und jedes Wochenende auf dem Platz stehen zu dürfen.

Wann hast Du mit dem Fußballspielen angefangen und was motiviert Dich, jedes Wochenende auf den Platz zu gehen?

Auch wenn es für die Mannschaft wenig erfolgreich lief, kann sich Deine bisherige Bilanz mit drei Toren und drei Vorlagen in zwölf Spielen absolut sehen lassen. Wie zufrieden bist Du mit Deiner bisherigen Leistung?

Ich selbst versuche jedes Spiel 100% zu geben und somit durch meinen Willen und Kampf der Mannschaft zu helfen. Die Statistiken von mir selbst sind Nebensache, die Mannschaft, das Gemeinsame steht im Vordergrund.

Nachdem Du in den letzten Jahren fast ausschließlich auf der Außenbahn zum Einsatz gekommen bist, spielst Du in dieser Saison hauptsächlich in der Mitte. Hast Du Dich schon an Deine neue Position gewöhnt und wo spielst Du am liebsten?

Die neue Position im Zentrum gefällt mir sehr gut und ich konnte mich auch sehr schnell darin zurechtfinden, da ich sie bereits in meiner Jugendzeit öfters gespielt habe. Eine direkte Lieblingsposition habe ich nicht, ich spiele da wo der Trainer denkt, dass ich der Mannschaft am meisten helfen kann.

Am Wochenende kommt die SG Walhalla Regensburg. Im Hinspiel habt Ihr dort ein Unentschieden geholt. Im Kampf um die Relegationsplätze ist es ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und Ihr könntet bei einem Sieg bis auf einen Punkt an Euren Gegner heranrücken. Was stimmt Dich zuversichtlich, dass es mit einem Sieg klappt?

Die Stimmung neben und auf dem Platz ist trotz der aktuellen Lage, in der wir uns befinden sehr positiv in der Mannschaft. Auch das ganze drum herum, das bei jedem Heimspiel hier passiert, ist nicht selbstverständlich und sehr stark vom Verein. Ich glaube jeder ist sich bewusst, dass am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel ansteht und es nur einen Sieger geben darf, sodass die Punkte in Pirkensee bleiben und es den lang ersehnten Heimsieg gibt.