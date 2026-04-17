ATSV mit wildem Remis in Aiglsbach – Topspiel gegen Straubing wartet von Christian Gottschalk · Heute, 06:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dieter Siering

Morgen, 15:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 15:00 live PUSH

Der ATSV Kelheim kam im Auswärtsspiel beim TV Aiglsbach in einer torreichen Partie nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Wie schon im Hinspiel entwickelte sich auch diesmal ein spektakuläres Duell mit vielen Wendungen. Die Anfangsphase war umkämpft und von vielen Zweikämpfen geprägt. Kurz vor der Pause gelang dem ATSV dann die Führung: Nach Vorlage von Ettalii blieb Johannes Grau vor dem Tor ruhig und schob zur 1:0-Führung ein.

Nach dem Seitenwechsel kam Aiglsbach stärker aus der Kabine. Gröber glich zunächst per selbst herausgeholtem Elfmeter aus. Doch Kelheim hatte die passende Antwort parat: Nico Pollmann brachte den ATSV mit einem Freistoß aus spitzem Winkel erneut in Führung. In der Folge kippte das Spiel jedoch wieder. Aiglsbach drückte und Gröber schnürte seinen Hattrick – zunächst erneut per Strafstoß und wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern zum 3:2.