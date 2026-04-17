ATSV mit wildem Remis in Aiglsbach – Topspiel gegen Straubing wartet

Der ATSV Kelheim kam im Auswärtsspiel beim TV Aiglsbach in einer torreichen Partie nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Wie schon im Hinspiel entwickelte sich auch diesmal ein spektakuläres Duell mit vielen Wendungen.
Die Anfangsphase war umkämpft und von vielen Zweikämpfen geprägt. Kurz vor der Pause gelang dem ATSV dann die Führung: Nach Vorlage von Ettalii blieb Johannes Grau vor dem Tor ruhig und schob zur 1:0-Führung ein.
Nach dem Seitenwechsel kam Aiglsbach stärker aus der Kabine. Gröber glich zunächst per selbst herausgeholtem Elfmeter aus. Doch Kelheim hatte die passende Antwort parat: Nico Pollmann brachte den ATSV mit einem Freistoß aus spitzem Winkel erneut in Führung.
In der Folge kippte das Spiel jedoch wieder. Aiglsbach drückte und Gröber schnürte seinen Hattrick – zunächst erneut per Strafstoß und wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern zum 3:2.
Der ATSV zeigte aber Moral und kämpfte sich zurück. Stephan König staubte zum 3:3-Ausgleich ab. Nach einem Platzverweis für Aiglsbach bot sich Kelheim in der Schlussphase sogar noch die Chance auf den Sieg, doch der entscheidende Treffer wollte nicht mehr fallen.
Unterm Strich steht ein Punkt, der in diesem schwierigen Auswärtsspiel durchaus in Ordnung ist, im engen Aufstiegsrennen aber wenig hilft.
Am kommenden Samstag wartet nun das nächste Topspiel: Türk Gücü Straubing ist zu Gast am Rennweg. Das Hinspiel gewann der ATSV mit 3:2, seitdem zeigen sich die Straubinger jedoch konstanter und führen die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vorm ATSV an.
Für den ATSV ist ein Sieg fast Pflicht, um den Anschluss zu halten. Straubing bringt mit Shalaj, Abraham, Mesanovic & Co. viel individuelle Qualität mit und tritt aktuell auch im Kollektiv sehr stabil auf. Kelheim will dagegen auf heimischem Rasen dagegen selbstbewusst auftreten und an die eigenen Stärken anknüpfen.
Mit einem wieder gut gefüllten Kader – unter anderem kehrt Tobias Kellner zurück – darf ein intensives und hochklassiges Spiel erwartet werden.
Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr am Rennweg.