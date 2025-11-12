ATSV mit wichtigem Punktgewinn

Am letzten Spieltag holte der ATSV Pirkensee-Ponholz gegen den TSV Wörth/Donau ein 0:0 Unentschieden. Nach der langen Niederlagenserie ist dieser Punktgewinn vor allem für die Moral sehr wichtig. Außerdem war es das erste Spiel in dieser Saison, in dem Pirkensee-Ponholz zu Null gespielt hat. An diesem Wochenende steht nun zum Abschluss vor der Winterpause ein schweres Spiel gegen den Tabellenführer SC Regensburg an. ATSV-Neuzugang Sebastian Duschinger ist nach seinem Wechsel im Sommer schon gut angekommen:

Sebastian Duschinger (30): Nach so einer langen Zeit ohne Punktgewinn hat es natürlich gutgetan, endlich wieder etwas Zählbares mitzunehmen. Für das Gefühl und die Stimmung in der Mannschaft war das auf jeden Fall wichtig. Trotzdem bewerten wir den Punkt nicht über, denn unser Ziel ist es, in den kommenden Spielen endlich wieder die wichtigen Dreier einzufahren, um den Anschluss an die Relegationsplätze herzustellen.

FuPa: Am letzten Spieltag konntet Ihr nach einer langen Durststrecke endlich wieder einen Punktgewinn feiern. Nach einer hart umkämpften Partie gegen den TSV Wörth/Donau hieß es am Ende 0:0. Wie wichtig war es für Euch als Mannschaft nach dem Spiel etwas Zählbares auf der Hand zu haben?

Ich denke, das Spiel hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum ersten Mal in dieser Saison haben wir zu null gespielt – das gibt uns defensiv Sicherheit und Selbstvertrauen. Darauf können und müssen wir aufbauen. Unser Ziel bleibt weiterhin klar: Wir wollen die Relegationsplätze erreichen und die Liga halten.

In der Tabelle ist die Situation nach diesem Spieltag für Euch weitestgehend unverändert. Denkst Du, dass Ihr nun wieder Schwung holen konntet und während den restlichen Spielen in dieser Saison die Wende noch schaffen könnt?

Bis zu Deinem Wechsel vor der Saison hast Du Deine gesamte fußballerische Laufbahn beim SV Schwarzhofen verbracht. Wie kam es nun zum Wechsel und hast Du Dich schon gut eingelebt?

Ich wohne mittlerweile seit knapp drei Jahren in Burglengenfeld und hatte dadurch immer lange Anfahrtswege – sowohl zum Training als auch zu den Spielen. Das war auf Dauer einfach schwierig, weshalb ich mich entschieden habe, mir einen Verein in der Nähe zu suchen. Auch wenn mir der Abschied aus Schwarzhofen anfangs schwergefallen ist, wurde ich bei PiPo super aufgenommen. Sowohl von der Mannschaft als auch von allen Beteiligten im Verein. Mittlerweile bin ich sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben, und möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei allen bedanken, die mir den Einstieg so leicht gemacht haben.

Wie bist Du damals zum Fußball gekommen?

Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten – das ist ja schon einige Jahre her. Wir hatten früher vor unserem Haus eine große Wiese, auf der ich ständig mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft gekickt habe. Mit sechs Jahren hat mich meine Mama dann im Verein angemeldet. Zwischenzeitlich, so mit 14, habe ich mal ein bisschen die Motivation verloren, aber seit meinem 18. Lebensjahr bin ich wieder durchgehend aktiv.

Vor der Winterpause habt Ihr noch ein Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Regensburg. Dass das ein ganz schweres Spiel wird, liegt auf der Hand. Was habt Ihr Euch für die Begegnung vorgenommen?

Uns ist klar, dass mit dem SC Regensburg die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga zu uns kommt. Trotzdem gehen wir jedes Spiel mit dem gleichen Ziel an: Wir wollen die drei Punkte holen. Nur so können wir es schaffen, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Uns erwartet ein hartes Spiel, aber wir werden alles reinwerfen und mit allen Mitteln versuchen, den Sieg einzufahren.