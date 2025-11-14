ATSV mit Remis in Geisenhausen – Derby zum Jahresabschluss

Der ATSV Kelheim musste sich beim TV Geisenhausen mit einem 1:1 begnügen. Die Gimmicks kamen gut in die Partie, hatten früh Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause folgte die verdiente Führung: Eine Flanke von Kamil Hein fand den Kopf von Nico Pollmann, der zum 1:0 einnickte. Die verdiente Führung zur Halbzeit, die aber auch höher ausfallen hätte können.

Nach dem Seitenwechsel kam Geisenhausen besser ins Spiel. Kelheim verlor etwas die Präsenz während der Gastgeber mutiger wurde. Nach gut 70 Minuten fiel schließlich der Ausgleich, als Obermeier einen Angriff des TVG erfolgreich abschloss. Der ATSV schüttelte sich kurz und suchte in der Schlussphase nochmal den Sieg. Max Rabl hatte die größte Chance, scheiterte jedoch an der Latte. So blieb es beim 1:1, das sich für Kelheim zu wenig anfühlt.