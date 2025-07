ATSV mit perfektem Start – Geisenhausen kommt zum Heimspiel

Der ATSV Kelheim ist mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen ideal in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Zum Auftakt gab es am Samstag einen späten 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SC Falkenberg. Nach einer dominanten ersten Halbzeit, in der zahlreiche Chancen ungenutzt blieben, entwickelte sich nach der Pause ein offener Schlagabtausch. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Salah Ettalii für Jubel, als er einen langen Ball von Max Rabl am Torwart vorbei zum Siegtreffer einschob.