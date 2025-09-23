ATSV mit Arbeitssieg – Auswärtsaufgabe in Sallach Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West ATSV Kelheim Sallach

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr SV Sallach Sallach ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 14:00 PUSH

Der ATSV Kelheim bleibt weiter ungeschlagen in der Bezirksliga West. Gegen den FC Walkertshofen erarbeitete sich die Schmid-Elf am Samstag einen knappen, aber wichtigen 2:1-Heimsieg. Die Partie startete mit guten Chancen auf beiden Seiten. Kelheim hatte mehr Ballbesitz, während Walkertshofen über schnelle Umschaltaktionen gefährlich war. In der 11. Minute ging der ATSV in Führung: Nach einem Seitenwechsel auf Marcus Slonek wurde dessen Flanke leicht abgefälscht und landete auf dem Kopf von Stephan König, der zur frühen Führung einnickte. Wenig später bot sich König die nächste Chance nach einem korrekt geahndeten Handelfmeter, doch der Torjäger scheiterte vom Elfmeterpunkt.

Stattdessen schlug Walkertshofen kurz vor der Pause zu. Ein Fehler im ATSV-Aufbau leitete den Ausgleich ein: Spielertrainer Brandl enteilte der aufgerückten Kelheimer Abwehr und schloss trocken zum 1:1 ab. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zerfahren. Der ATSV brachte seine PS nicht vollständig auf den Platz, während Walkertshofen weiter unbequem agierte. Dennoch gelang den Gimmicks der Siegtreffer: Nach einer knappen Stunde flankte Timo Hummel auf König, der per Kopf auf Nico Pollmann ablegte – Pollmann drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.