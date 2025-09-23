ATSV mit Arbeitssieg – Auswärtsaufgabe in Sallach

Der ATSV Kelheim bleibt weiter ungeschlagen in der Bezirksliga West. Gegen den FC Walkertshofen erarbeitete sich die Schmid-Elf am Samstag einen knappen, aber wichtigen 2:1-Heimsieg.
Die Partie startete mit guten Chancen auf beiden Seiten. Kelheim hatte mehr Ballbesitz, während Walkertshofen über schnelle Umschaltaktionen gefährlich war. In der 11. Minute ging der ATSV in Führung: Nach einem Seitenwechsel auf Marcus Slonek wurde dessen Flanke leicht abgefälscht und landete auf dem Kopf von Stephan König, der zur frühen Führung einnickte. Wenig später bot sich König die nächste Chance nach einem korrekt geahndeten Handelfmeter, doch der Torjäger scheiterte vom Elfmeterpunkt.
Stattdessen schlug Walkertshofen kurz vor der Pause zu. Ein Fehler im ATSV-Aufbau leitete den Ausgleich ein: Spielertrainer Brandl enteilte der aufgerückten Kelheimer Abwehr und schloss trocken zum 1:1 ab.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zerfahren. Der ATSV brachte seine PS nicht vollständig auf den Platz, während Walkertshofen weiter unbequem agierte. Dennoch gelang den Gimmicks der Siegtreffer: Nach einer knappen Stunde flankte Timo Hummel auf König, der per Kopf auf Nico Pollmann ablegte – Pollmann drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.
In der Schlussphase hätte der ATSV den Sack mehrfach zumachen können, scheiterte aber an der eigenen Chancenverwertung. Gleichzeitig durfte man sich glücklich schätzen, dass ein satter Abschluss von Langwieser nur an der Latte landete. So blieb es am Ende beim knappen 2:1-Erfolg.
Unter der Kategorie Arbeitssieg kann man den Kelheimer Auftritt verbuchen, was jedoch nichts daran ändert, dass man den neunten Sieg im elften Spiel einfahren konnte. So bleibt der ATSV mit nun 29 Punkten weiter Tabellenführer.
Am kommenden Sonntag geht es auswärts zum Aufsteiger SV Sallach. Mit der Kreisliga-Meisterschaft im vergangenen Jahr darf der SVS diese Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga ran. Das Team um Spielertrainer Markus Biersack schlägt sich bislang beachtlich und rangiert mit 13 Punkten aus 11 Spielen ein paar Punkte über der Abstiegszone. Dabei hat Sallach bereits gezeigt, dass sie auch Top-Teams vor große Probleme stellen können – selbst wenn am Ende nicht immer Punkte heraussprangen.
Besonderes Augenmerk gilt Top-Torjäger Johannes Lex, der bereits sieben Treffer erzielt hat. Der ATSV stellt sich auf ein unangenehmes Auswärtsspiel ein, die Marschroute ist dennoch klar: Auch in Sallach sollen drei Punkte eingefahren werden.
Anpfiff ist am Sonntag um 14:00 Uhr.