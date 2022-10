ATSV macht es noch spannend Pirkensee-Ponholz siegt mit 3:2 in Sinzing +++ Eine 3:0-Führung fast noch verspielt

Der ATSV Pirkensee-Ponholz gewann gegen den SC Sinzing am Ende knapp mit 3:2. Der ATSV erwischte einen Blitzstart und führte nach zehn Minuten bereits mit 2:0. Sinzing blieb während der ersten Hälfte weitestgehend harmlos. Nach dem dritten Treffer in der 75. Minute ließ es Pirkensee-Ponholz etwas zu leicht angehen und kassierte noch zwei Kopfballtore. Die letzten Minuten überstand der ATSV aber.

Die Gäste kamen perfekt ins Spiel und gingen bereits in der siebten Minute in Führung. Marco Kronawitter spielte den Ball auf Tobias Wunderle durch, der in die rechte Torecke traf. In der zehnten Minute erhöhte der ATSV. Nach einer Ecke traf Jan Fröhler genau ins untere linke Eck.

Sinzing kam an der sicheren ATSV-Abwehr nicht vorbei, stattdessen hatte Pirkensee-Ponholz in der 29. Minute noch eine Großchance. Zuerst hielt Torwart Josef Eisenhut einen Schuss von Korbinian Pilz aus guter Position stark. Im Nachschuss traf Tobias Wunderle dann den Pfosten. Sinzing kam in der 39. Minute zu einer Kopfballchance durch Sinon Sigl nach einer Ecke. Der Ball ging aber knapp drüber.

Gleich nach Wiederanpfiff versuchte es Stefan Peter aus der Distanz. ATSV-Torwart Julian Müller lenkte den Schuss ab und der Ball streifte noch die Latte. Gleich danach war Pirkensee-Ponholz wieder gefährlich im Strafraum. Korbinian Pilz schloss aus kurzer Distanz aber, aber Torwart Josef Eisenhut hielt. Das eigentlich spielentscheidende 3:0 erzielte Fabian Vlad auf Zuspiel von Tobias Wunderle in der 75. Minute.