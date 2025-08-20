ATSV lässt Punkte liegen – Fokus auf Pfarrkirchen

Mit einem 1:1 beim FSV VfB Straubing kehrte der ATSV Kelheim vergangenen Samstag vom Peterswöhrd zurück. Ein Ergebnis, mit dem man im Nachhinein nicht wirklich zufrieden war.
In der ersten Halbzeit bestimmten die Gimmicks weitgehend das Geschehen. Straubing stand tief, Kelheim kam mit dem Ballbesitz jedoch zu wenig klaren Chancen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde half der Gegner kräftig mit: Ein Abwehrschnitzer der Straubinger brachte Salah Ettalii in Position, der sich die Möglichkeit nicht nehmen ließ und trocken zur Führung abschloss.
Nach dem Treffer verlor der ATSV Stück für Stück den Faden und Straubing kam durch viel Kampf besser in die Partie. Nach einer Stunde fiel schließlich der Ausgleich, als VfB-Angreifer Hack eine scharfe Hereingabe von rechts verwertete.
Die Begegnung wurde im weiteren Verlauf zunehmend zerfahren. Kelheim versuchte zwar in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, agierte aber zu ungenau und ungeduldig. So öffneten sich Räume für die Gastgeber, die mit schnellen Kontern selbst noch gefährlich wurden. Am Ende blieb es beim gerechten 1:1, mit dem die Straubinger besser leben konnten als die Kelheimer, die in erster Linie mit sich selbst haderten.
Nichtsdestotrotz bleibt der ATSV weiter ungeschlagen und mit 14 Punkten erstmal weiterhin an der Tabellenspitze.
Am kommenden Samstag erwartet den ATSV nun die TuS 1860 Pfarrkirchen im heimischen Stadion am Rennweg. Die Rottaler erwischten mit nur vier Zählern aus sechs Spielen einen durchwachsenen Start, sind dem ATSV aber aus den letzten Jahren als unangenehmer Gegner bestens bekannt. Obwohl der ATSV tabellarisch stets vor Pfarrkirchen lag, sprang in den vergangenen vier Duellen lediglich ein magerer Punkt für die Kelheimer heraus.
Die Schmid-Elf will wieder mit einer höheren Intensität und mehr Konsequenz als letzte Woche auftreten, um gegen Pfarrkirchen mal wieder dreifach zu punkten.
Anpfiff ist am Samstag um 15:00 Uhr. Direkt im Anschluss empfängt die zweite Mannschaft zuhause den SpVgg Weltenburg.