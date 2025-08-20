ATSV lässt Punkte liegen – Fokus auf Pfarrkirchen Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Pfarrkirchen ATSV Kelheim

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
ATSV 1871 Kelheim vs TuS 1860 Pfarrkirchen

Mit einem 1:1 beim FSV VfB Straubing kehrte der ATSV Kelheim vergangenen Samstag vom Peterswöhrd zurück. Ein Ergebnis, mit dem man im Nachhinein nicht wirklich zufrieden war. In der ersten Halbzeit bestimmten die Gimmicks weitgehend das Geschehen. Straubing stand tief, Kelheim kam mit dem Ballbesitz jedoch zu wenig klaren Chancen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde half der Gegner kräftig mit: Ein Abwehrschnitzer der Straubinger brachte Salah Ettalii in Position, der sich die Möglichkeit nicht nehmen ließ und trocken zur Führung abschloss.

Nach dem Treffer verlor der ATSV Stück für Stück den Faden und Straubing kam durch viel Kampf besser in die Partie. Nach einer Stunde fiel schließlich der Ausgleich, als VfB-Angreifer Hack eine scharfe Hereingabe von rechts verwertete. Die Begegnung wurde im weiteren Verlauf zunehmend zerfahren. Kelheim versuchte zwar in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, agierte aber zu ungenau und ungeduldig. So öffneten sich Räume für die Gastgeber, die mit schnellen Kontern selbst noch gefährlich wurden. Am Ende blieb es beim gerechten 1:1, mit dem die Straubinger besser leben konnten als die Kelheimer, die in erster Linie mit sich selbst haderten.