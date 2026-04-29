ATSV Kirchseeon verspielt den Sieg gegen Dreistern in letzter Minute

– Foto: Christian Weih

Zwei Elfmetertore in der Schlussphase prägen das Nachholspiel. Der Aufstieg in die Kreisliga rückt damit in weite Ferne.

„Wir haben uns leider nicht belohnt.“ Kirchseeons Trainer Dimitrios beklagte die mangelnde Effektivität seines Teams beim 2:2-Remis in der Nachholpartie gegen den FC Dreistern Neutrudering. Dieses Manko führte bereits im vorletzten Heimspiel des ATSV Kirchseeon gegen den SV Hohenlinden zu einem torlosen Unentschieden und in der Summe zu einer deutlichen Minderung der Chance auf den zweiten Tabellenrang in der Kreisklasse 6 (München).

Mit nun fünf Zählern Rückstand auf den TSV Grafing ist die Relegation in Richtung Kreisliga in weite Ferne gerückt. Womit Kirchseeons spielender Fußball-Abteilungsleiter Danny Hahne aber auch leben kann, angesichts der positiven Entwicklung seiner jungen Mannschaft.