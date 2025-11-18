ATSV Kirchseeon schöpft Hoffnung – SCBV kontert Grafings Anlaufschwung

Dank eines Doppelpacks von Hannes Gehart feiert Kirchseeon II den zweiten Saisonsieg und zieht in der Tabelle mit Moosach/Bruck gleich.

Diesmal gab’s für A-Klasse-Aufsteiger ATSV Kirchseeon II nicht nur Lob, sondern auch Punkte nach der Partie zu verbuchen. Die Mannschaft von Daniel Kirchhof-Zuther landete im Duell mit den „kleinen Ebern“ den zweiten Erfolg der Saison und ist nun in der Tabelle gleichauf mit Mit-Neuling SG Moosach/Bruck. Die Hoffnung im Abstiegskampf ist zurück.

„Das hat der Moral gutgetan“, fasste Co-Trainer Lukas Bliemel die Erleichterung auf Kirchseeoner Seite zusammen. Es sei ein „verdienter, aber auch erkämpfter Sieg“ gewesen. „Am Ende auch mit ein wenig Glück.“ Nicht zuletzt dank zweier Treffer von Hannes Gehart, der einen an ihm verschuldeten Elfmeter zum 1:0 nutzte (35.) und kurz vor der Pause eine Zucker-Vorlage von Sam Appelt zum 2:0 verwandelte (45.). „Starke Leistung eines starken Duos“, lobte Bliemel.

Nach dem Seitenwechsel habe man sich erfolgreich gegen anrennende Ebersberger gestemmt. Mehr als der Ehrentreffer, ein leicht abgefälschter Freistoß von Benedikt Chirco (83.), wollte den Gästen aus der Kreisstadt um das Spielertrainer-Duo Max Lüngen und Isuf Shabani aber nicht gelingen. (hw)

SCBV-Coach Ralf Rensch „mit den ersten 20 Minuten überhaupt nicht zufrieden“

Nach dem 0:4 vor drei Wochen setzte es nun eine 1:6-Schlappe für die Grafinger Zweite gegen den SCBV II. Dabei hatte die Partie auf Vaterstettener Kunstrasen ideal für die Gäste begonnen. Ein Elfmeter, verwandelt von Fabian Keller, brachte ihnen die Führung (2.). Die war aber nicht verantwortlich dafür, dass SCBV-Coach Ralf Rensch „mit den ersten 20 Minuten überhaupt nicht einverstanden“ war.

Man habe kein Mittel gegen gut spielende und kompakt stehende Grafinger gefunden. Was sich mit dem Ausgleich durch Henri Sarfert (25.) schlagartig änderte. Zumal Anton Doll wenige Minuten später das 2:1 nachlegte (29.). Mit dem 3:1, erneut von Henri Sarfert (43.), zeichnete sich die erneute Grafinger Niederlage ab.

Lukas Koch von den A-Junioren des SCBV glänzt mit Doppelpack

Die Zweitvertretung des SCBV dominierte nach der Pause die Partie. Coach Rensch gab nun dem Nachwuchs eine Chance und schickte zunächst Lukas Koch aufs Feld. Der A-Jugendspieler dankte es ihm mit zwei Toren zum 5:1 (65./ 74.). Das halbe Dutzend machte dann der ebenfalls eingewechselte Malte Marquardt voll (84.), auch er aus dem Baldhamer Nachwuchslager.

„Ich muss meine Mannschaft loben“, sagte der SCBV-Coach nach dem Schlusspfiff: „Sie ist nach dem Rückstand geduldig geblieben und hat gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Der SCBV II behält die Hand weiter an der Türklinke zur Kreisklasse. (hw)

FC Anzing-Parsdorf II kassiert verdiente Niederlage in Ismaning

Etwas besser als beim Hinspiel vor drei Wochen schlug sich die Reserve des FC Anzing-Parsdorf gegen den SC Grüne Heide Ismaning. Dies drückte sich in nackten Zahlen allerdings nur mit einem Tor Differenz nach dem 1:5 vor drei Wochen aus. „Wir haben ersatzgeschwächt verdient verloren, Ismaning war schon besser als wir“, musste auch Trainer Pero Klepsch eingestehen. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Philipp Fellner zum zwischenzeitlichen 1:1. (arl)

Thomas Schwarzbauer feiert überraschendes Startelf-Comeback bei der SG