ATSV Kirchseeon löst A-Jugend auf und zieht alle Spieler zu den Herren hoch

Die A-Jugend war auf zwölf bis 13 Zusagen geschrumpft. Jetzt stehen dem Kreisklassisten reichlich Nachwuchsspieler zur Verfügung – zwei oder drei haben laut Abteilungsleiter das Zeug zu Stammkräften.
Ein seltenes Luxusproblem hat der ATSV Kirchseeon in der kommenden Fußballsaison zu lösen: Er hat zu viele Spieler. Allerdings aufgrund eines eher traurigen Umstandes.
Die A-Jugendmannschaft des ATSV war auf eine Größe geschrumpft, die die Teilnahme am Punktspielbetrieb nicht mehr garantierte. „Wir hatten nur zwölf, 13 Zusagen und ein paar Fragezeichen“, so Fußball-Abteilungsleiter Markus Ohlberger. Um den Nachwuchsspielern aber Spielpraxis zu ermöglichen und damit einer Abwanderung zu anderen Vereinen entgegenzuwirken, habe man sich entschlossen, alle A-Junioren zu den Herren hochzuziehen.
Somit steht dem Kreisklassisten reichlich „frisches Blut“, wie es Ohlberger nennt, zur Verfügung. Angesichts der vergangenen Rückrunde mit „eingeschränkter Trainingsbeteiligung“ und Verletzungen eine willkommene Verstärkung.
Zumal Nachwuchsspieler wie Yosif Yosif (18) und Maxi Vogel (17) das Potenzial für die Erste bereits unter Beweis stellen konnten. „Zwei, drei andere haben ebenfalls das Zeug, Stammkräfte zu werden“, schwärmt Ohlberger.
Hinzu kommen „Heimkehrer“ Florian Köster (28/aus Oberpframmern), Lukas Bliemel (32) nach überstandener Schulterverletzung und Loris Kormann nach einem Auslandsjahr in den USA. In absehbarer Zeit müssen die Kirchseeoner Kicker auf Michael Hainthaler (32) verzichten. Ohlberger: „Schade, war ein absoluter Stammspieler.“