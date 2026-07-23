ATSV Kirchseeon löst A-Jugend auf und zieht alle Spieler zu den Herren hoch

Dirigent und Zuhörer: ATSV-Trainer Dimitrios Georgakopoulos (li.) gibt Simon Ohlberger die Richtung vor. – Foto: SRO

Die A-Jugend war auf zwölf bis 13 Zusagen geschrumpft. Jetzt stehen dem Kreisklassisten reichlich Nachwuchsspieler zur Verfügung – zwei oder drei haben laut Abteilungsleiter das Zeug zu Stammkräften.

Ein seltenes Luxusproblem hat der ATSV Kirchseeon in der kommenden Fußballsaison zu lösen: Er hat zu viele Spieler. Allerdings aufgrund eines eher traurigen Umstandes.

Die A-Jugendmannschaft des ATSV war auf eine Größe geschrumpft, die die Teilnahme am Punktspielbetrieb nicht mehr garantierte. „Wir hatten nur zwölf, 13 Zusagen und ein paar Fragezeichen“, so Fußball-Abteilungsleiter Markus Ohlberger. Um den Nachwuchsspielern aber Spielpraxis zu ermöglichen und damit einer Abwanderung zu anderen Vereinen entgegenzuwirken, habe man sich entschlossen, alle A-Junioren zu den Herren hochzuziehen.